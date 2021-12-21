أوميكرون ينتشر في أمريكا: المتحور الجديد سبب 73% من إصابات كورونا

بعد تسجيل أول حالة وفاة بمتحور «أوميكرون» في أمريكا، أعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكي، أن المتحور الجديد تجاوز المتحورات الأخرى من فيروس كورونا، وبات النسخة السائدة من فيروس كورونا في الولايات المتحدة، حيث شكل 73% من الإصابات الجديدة الأسبوع الماضي.

وكشفت السلطات الأمريكية، اليوم، تسجيل ولاية تكساس، أول وفاة بأوميكرون، في مقاطعة هاريس.

تسجيل أول وفاة بأوميكرون في أمريكا

وأوضحت قاضية المقاطعة لينا هيدالجو، خلال مؤتمر صحفي، إن حالة الوفاة كانت لـ رجل في الخمسينيات من عمره ولم يحصل على لقاح كورونا، مشيرة إلى أن أوميكرون ينتشر بسرعة لا تصدق.

وأظهرت أرقام مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، زيادة حالات العدوى بكورونا بنحو ستة أضعاف في أسبوع واحد فقط.

650 ألف إصابة بأوميكرون في أمريكا خلال أسبوع

ووفقا للإحصاءات فقد كان المتحور الجديد «أوميكرون» سبب نحو 90% أو أكثر من الإصابات الجديدة في منطقة نيويورك والجنوب الشرقي والغرب الأوسط الصناعي وشمال غرب المحيط الهادئ، وفقا لوكالة «أسوشيتد برس»، وجرى تسجيل 650 ألف إصابة بأوميكرون في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وقالت مديرة مركز السيطرة على الأمراض الدكتورة روشيل والينسكي، إن الأرقام الجديدة تعكس نوع الطفرة التي ظهرت في البلدان الأخرى قائلة: «هذه الأرقام صارخة، لكنها ليست مفاجئة».

أمريكا تسجل أكبر عدد إصابات ووفيات بكورونا في العالم

وسجلت أمريكا أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، التي بلغت أكثر من 51.1 مليون إصابة، كما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ807 آلاف و952 وفاة، وفقا لأحدث إحصاءات جامعة جونز هوبكنز.

أمريكا تدعو مواطنيها لتجنب السفر لـ8 دول

ودعت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ووزارة الخارجية، الأمريكيين إلى تجنب السفر إلى 8 دول بسبب مخاوف تتعلق بكورونا، منها لبنان وإسبانيا وفنلندا وتشاد، وفقا لشبكة «سكاي نيوز».

فيما أضافت المراكز الأمريكية مناطق أخرى منها بونير وموناكو وسان مارينو وجبل طارق، إلى تصنيف المخاطر «المستوى الرابع: مرتفع للغاية»، ويضم أعلى مستوى بالفعل نحو 85 دولة، بما فيها كل دول أوروبا تقريبا.