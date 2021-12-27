وزير الري: جهود جبارة ومشروعات كبرى تنفذها الدولة في محافظات الصعيد

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن الدولة المصرية تبذل جهوداً جبارة وتُنفذ مشروعات كبرى في مختلف محافظات الجمهورية وخاصة محافظات الوجه القبلي، في إطار رؤية شاملة لتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

الري: إعطاء الأولوية لمحافظات الوجه القبلي لإنشاء مشروعات تنموية

وأضاف وزير الري، أن مشروعات الموارد المائية والري تقع في قلب المشروعات التنموية الجاري تنفيذها حاليًا، باعتبار المياه هي المحور الرئيسي للتنمية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات الوجه القبلي، حيث قامت الوزارة خلال السنوات الماضية بتنفيذ مشروعات كبرى لتحديث وتطوير شبكة الترع والمصارف والمساقي والري الحقلي، وتأهيل محطات الرفع، والتوسع في استخدام مياه الصرف الزراعي، ومشروعات الحماية من أخطار السيول بمحافظات الصعيد.

وتابع وزير الري، أنه وفى مجال تطوير شبكة الري والصرف العامة والخاصة والري الحقلي، تم تنفيذ أعمال تأهيل ترع بأطوال تصل إلى حوالى 2000 كيلومتر بتكلفة حوالي 6.50 مليار جنيه بمحافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان.

كما تم إنشاء وإحلال وتجديد عدد 4179 منشأة صناعية على المجاري المائية بتكلفة تصل إلى حوالى 5 مليار جنيه، وتنفيذ أعمال لتطوير الري في الأراضي القديمة في زمام 60 ألف فدان بتكلفة تصل إلى 828 مليون جنيه تم خلالها تطوير عدد 968 مأخذ ومسقى، والتحول لنظم الري الحديث في زمام 154 ألف فدان، وتنفيذ أعمال إنشاء وإحلال شبكات الصرف المغطى وتوسعة وتعميق المصارف المكشوفة وإنشاء وإحلال الأعمال الصناعية عليها في زمام 273 ألف فدان.

تنفيذ 338 منشأة للحماية من أخطار السيول

كما تم تنفيذ 338 منشأة للحماية من أخطار السيول، وحفر وإحلال وتجديد عدد 892 بئر لتوفير المياه لما يقرب من مليون مواطن بمحافظات الوجه القبلي، وتم تجهيز 240 بئر منها بالطاقة الشمسية والكهربائية، وإنشاء وإحلال ورفع كفاءة وتأهيل عدد 252 محطة رفع باستثمارات تصل إلى 3.15 مليار جنيه، مثل محطة المراشدة الجديدة بمحافظة قنا بتكلفة 150 مليون جنيه وتخدم زمام 63 ألف فدان.

كما تم تنفيذ أعمال بالهيئة العامة للسد العالي وخزان اسوان بقيمة 913 مليون جنيه، والعمل على تنفيذ مسار الترعة الفرعية رقم 4 ودليل 3, 4 بمشروع تنمية جنوب الوادي بتكلفة تصل لحوالي 14 مليار جنيه.

إنشاء قناطر أسيوط بتكلفة ٦ مليار جنيه

وفى مجال تطوير منشآت الري الكبرى بالوجه القبلي، فقد تم تنفيذ مشروع إنشاء قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية الواقعة على نهر النيل بتكلفة تصل إلى 6 مليار جنيه، وسيتم البدء قريباً في تنفيذ مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة لخدمة زمام حوالي 1.60 مليون فدان في خمس محافظات بالصعيد هي «أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة»، وتنفيذ عملية تدعيم وتحديث الهويس الشرقي بقناطر اسنا الجديدة الواقعة على نهر النيل.

إنشاء المركز الثقافي الأفريقي بمتحف النيل بأسوان

كما قامت وزارة الموارد المائية والري بإنشاء المركز الثقافي الأفريقي بأسوان والذي يضم خمس مساحات متنوعة تحتوى كل منها على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الأفريقية، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكى تاريخ النيل، كما تم الانتهاء من تنفيذ مسرح مفتوح بجوار المركز.

وفى إطار الحملات الموسعة لإزالة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية وأملاك الري، فقد تم إزالة أكثر من 10 آلاف حالة تعدى بمساحة تصل إلى حوالى 1.20 مليون متر مربع.