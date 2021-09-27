السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن تأثير تأهيل الترع على المواطنين «فيديو»

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا عن تأثير تأهيل الترع على المواطنين، خلال حفل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن اتخاذ إجراءات من أجل مواجهة التعديات على الجسور وموارد الدولة المصرية، من بينها وقف أي دعم تقدمه الحكومة مثل الخبز والتموين وغيرهما لأي مواطن يقوم بتلك التعديات.

التعدي على الأراضي الزراعية والترع والمصارف غير مقبول

وقال الرئيس السيسي، خلال حفل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد: «اللي هيتعدى ويعمل إجراء مش مظبوط على أراضي زراعية أو ترع ومصارف يتوقف له الدعم المقدم من جانب الحكومة حتى إنهاء التعدي، وزي ما احنا حاطين 700 مليار جنيه عشان نخلي حياة كريمة للناس والدولة بتجري بمنتهى القوة عشان تسعد الناس كلها هيبقى مش مقبول إن يطلع حد من عندنا يتعدى ويتجاوز.. 6 شهور يا دكتور مصطفى –يقصد رئيس الوزراء- وهاخد شهر بشهر الإجراءات اللي اتعملت».

اللي بيتعمل في مصر فوق الخيال ومش هقبل التعدي على قدراتنا

وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أنّه لن يقبل أي تعدٍ على قدرات وجهود الدولة المصرية طوال السنوات الماضية لتحسين أحوال مواطنيها، متابعا: «زي ما بعمل تبطين للترع وبعمل إجراءات فوق الخيال، وأنا عارف بقول إيه، اللي بيتعمل في مصر فوق الخيال، يبقى مش هقبل إن حد يتعدى على قدراتنا».