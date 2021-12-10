تفاصيل قرض تطوير منظومة الري بالطاقة الشمسية من البنك الزراعي

يعد البنك الزراعي المصري أكبر مؤسسة مصرفية متخصصة في تمويل القطاع الزراعي والريفي، بما يتماشى مع توجّهات الدولة في دعم وتمكين الأسر المصرية الأقل حظًا في التعليم والدخل، والتي تتركز إقامتها في الأقاليم والمناطق النائية بمصر.

ويتيح البنك الزراعي العديد من القروض لعملائه من المزارعين، من قروض شخصية ومشروعات وغيرها، ونستعرض خلال السطور التالية، أحد أبرز تلك القروض وهو خاص بتمويل تطوير منظومة الري بالطاقة الشمسية.

شروط قرض تطوير منظومة الري بالطاقة الشمسية

- برنامج تمويل للأفراد فقط.

- متاح لكافة المحافظات.

- البنك الزراعي يمول 80%، والـ 20% يوفرها العميل.

- الحد الأدنى للتمويل يبدأ من 50 ألف جنيه، والحد الأقصى مليون جنيه.

- فترة التمويل والسداد من عام إلى 5 أعوام.

- صرف القرض: 30% من قيمة التمويل بأقساط شهرية تغطي الصيانة والتوريد والتركيب بجانب مصروفات الإدارية 2%.

- 14% الفائدة سنوية.

- الدمغة النسبية 0.005%.

- سداد مصروفات التأمين.

- عائد تأخير 2% فوق سعر الفائدة.

قيمة القسط

يتم تحديدها بترتيب مع الفرع بحسب مدة القرض وقيمته.

الضمانات المطلوبة

1. الحيازة الزراعية.

2. ضامن شخصي.

3. تأمين على المحطة ضد الحريق وحياة المقترضين على حساب المقترض.

4. تأشيرة بسجل الضمانات المنقولة على المحطة.

المستندات المطلوبة

- نموذج الحصول على تمويل شراء أنظمة الطاقة الشمسية.

- عروض أسعار للمحطة الشمسية شاملة مصاريف الصيانة والتوريدات.

- الحيازة الزراعية بحد أدنى فدان واحد.

- الحد أدنى آي سكور.

وبحسب تصريحات سابقة لـ علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي، خلال حواره في برنامج «بنوك واستثمار»، أكد أهمية القطاع الزراعي للاقتصاد المصري، حيث يبلغ حجم الأراضي الزراعية في مصر 9.2 مليون فدان يروى أغلبها بالغمر في منطقة الدلتا.

وتابع «فاروق»، أنَّ تطوير هذه المساحات من الأراضي، بإدخال الري الحديث الذي يزيد إنتاجية الأرض بنسبة تصل لـ40%، ويقلل تكلفة الإنتاج بنسبة تصل إلى 35%.

كما أشار إلى الدعم الذي يقدمه البنك المركزي وتوليته اهتمامًا لتطوير الري في الأراضي القديمة من خلال أحدث مبادراته التي أعلن عنها، بقيمة 55.5 مليار جنيه، سيتم ضخها لتطوير نظم الري لمساحة 4 مليون فدان بمنطقة الدلتا.