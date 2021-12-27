وزير الإسكان يُصدر قرارًا بإنشاء جهاز تنمية مدينة الإسماعيلية الجديدة

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا وزاريًا بإنشاء جهاز بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحت مسمى «جهاز تنمية مدينة الإسماعيلية الجديدة».

ونص قرار الوزير، على أن يتم إخطار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهات المعنية، بهذا القرار.

قرار إداري بإزالة مخالفات البناء

كما أصدر الدكتور عاصم الجزار، قرارًا إداريًا بإزالة مخالفات البناء الواقعة على قطعة أرض تحت ولاية جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في إقامة سور ومخزن وغرف بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

وأشار القرار الذي أصدره وزير الإسكان، على أن يتولى جهاز المدينة بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالة.​