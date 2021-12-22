وزير الإسكان: 18 مشروعا مع القطاع الخاص بتكلفة تريليون جنيه

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الدولة توجهت منذ 2014 من خلال وزارة الإسكان لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وطرح 18 مشروعا بتكلفة تريليون جنيه، وفترات تنفيذها يمتد لـ10 سنوات وتتيح 1.2 مليون فرصة عمل على 24 فدانا.

230 مليار جنيه إجمالي ميزانية الإسكان

وأضاف الجزار، خلال كلمته في افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول، وعدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد، أن ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية في 2014 كانت 46 مليار جنيه ووصلت العام إلى 145 مليار جنيه، بالإضافة لـ85 مليار جنيه ميزانية وزارة الإسكان من الدولة ليكون الإجمالي 230 مليار جنيه.

وأوضح أن كل هذه الاستثمارات توجه للقطاع الخاص الذي يتعاون مع الدولة في مشروعات التنمية.

افتتاح عدد من المشروعات الهامة

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددًا من المشروعات القومية في الصعيد، في مجال البترول والمرافق والبنية التحتية، منها مجمع إنتاج البنزين في شركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، إضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد.

اهتمام غير مسبوق شهدته محافظات الصعيد، منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية، إذ أنفقت الدولة أكثر من 375 مليار جنيه منذ عام 2014 حتى الآن، على المشروعات الخدمية، مثل: التعليم والصحة والمرافق والطرق، وبدأ تنفيذ برنامج التنمية للصعيد منذ 2018 في سوهاج وقنا، بالتعاون مع البنك الدولي، بقرض يصل إلى 500 مليون دولار، وتمويل مماثل للحكومة، وشمل البرنامج نحو 18 مليار جنيه، وامتد لمحافظتي سوهاج والمنيا، في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعميم البرنامج على باقي محافظات الصعيد.