وزير الإسكان: توفير 1.4 مليون فرصة عمل من خلال القطاع الخاص

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مشروعات الوزارة في الصعيد خلال السبع سنوات الماضية باستثمارات 86.5 مليار جنيه شاركت في تنفيذها 2800 شركة، وفرت 1.4 مليون فرصة عمل من خلال القطاع الخاص.

6 مراكز للتدريب على حرف وأعمال التشييد

وأضاف «الجزار» خلال كلمته في افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول، وعدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد، أن الوزارة تطرح مبادرة «التدريب من أجل التشغيل»، فالجهاز المركزي للتعمير في وزارة الإسكان 6 مراكز للتدريب على حرف وأعمال التشييد والبناء تتيح 18 ألف فرصة تدريب سنويا ويحصلون على شهادات.

45 مليار جنيه لتحسين مياه الشرب والصرف الصحي

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات بالصعيد مقسمة على القطاعات المختلفة منها 45 مليار جنيه لتحسين مياه الشرب والصرف الصحي.

افتتاح عدد من المشروعات الهامة

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددًا من المشروعات القومية في الصعيد، في مجال البترول والمرافق والبنية التحتية، منها مجمع إنتاج البنزين في شركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، إضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد.

الدولة أنفقت أكثر من 375 مليار جنيه منذ عام 2014 حتى الآن

اهتمام غير مسبوق شهدته محافظات الصعيد، منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية، إذ أنفقت الدولة أكثر من 375 مليار جنيه منذ عام 2014 حتى الآن، على المشروعات الخدمية، مثل: التعليم والصحة والمرافق والطرق، وبدأ تنفيذ برنامج التنمية للصعيد منذ 2018 في سوهاج وقنا، بالتعاون مع البنك الدولي، بقرض يصل إلى 500 مليون دولار، وتمويل مماثل للحكومة، وشمل البرنامج نحو 18 مليار جنيه، وامتد لمحافظتي سوهاج والمنيا، في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعميم البرنامج على باقي محافظات الصعيد.

ويعمل برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر في العديد من القطاعات لتحقيق التنمية المتكاملة، وفي مشروعات المياه والصرف الصحي، خاصة مع توجيه 6 مليارات جنيه لبعض المناطق الصناعية، وتمويل التكتلات الإنتاجية، سواء في التصنيع الزراعي أو الحرف اليدوية.