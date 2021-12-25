السيسي ينتقد تأخير مشروع الروبيكي 20 سنة.. ويمازح وزير الإسكان: «ما تلحقنا بالكلام»

انتقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تأخر تنفيذ مشروع «الروبيكي»، قائلًا إنَّ فكرة المشروع بدأت منذ 2004، ولكن دخلت الإنتاج الحقيقي منذ عامين فقط، مضيفًا «الكلام ده لما بقوله عبارة عن نقد ذاتي لينا، من 2004 لـ2010 متعملتش ليه؟ طب من 2010 لـ2017 متعملتش ليه؟».

الرئيس: الكلام ده بقوله من باب «النقد الذاتي لينا»

وأضاف السيسي، خلال افتتاح سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر، اليوم السبت: «أنا بقول الكلام دة هنا وبسمع كل الناس إن لما الموضوع اتأخر في الروبيكي، اتأخرنا 20 سنة كانت على حساب كتير رغم إن الموضوع بقاله 50 أو 60 سنة مش مدة التأخير هي المشكلة، لكن آثاره على البيئة».

واستكمل الرئيس السيسي حديثه قائلا: «لما جينا ندخل في الموضوع لقينا الإجراءات العملية على الأرض، مش معنى إني قولت أو عملت المجمعات دي إنها تشتغل، لأ، وبخاف نعطي إنطباع لأنفسنا إن اللي احنا عملناه دة هيشتغل ويبقى يدخل في الاقتصاد والناس بتشتغل بيه بالفعل».

وواصل رئيس الجمهورية: «لما تصدينا للموضوع كان ساعتها طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قولتله ما تنقلوا الناس من مجرى العيون من المدابغ يعني، الدكتور مصطفى في معالجة أرض مجرى العيون صرف 3 أو 4 مليارات جنيه عشان نشيل النيكل والكروم»، ممازحًا وزير الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان قائلا: «إلحقنا بالكلام يا دكتور عاصم».

الجزار: 3.9 مليار جنيه لمعالجة تربة بمشروع الروبيكي

من جهته، رد عاصم الجزار وزير الإسكان، بقوله إنَّه جرى إنفاق 3.9 مليار جنيه لمعالجة التربة، إضافة إلى توفير 1007 وحدات سكنية للسكان الذين كانوا يعملون في هذا النشاط، إذ جرى منحهم وحدات في بدر إلى جوار الروبيكي».

ويستكمل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، ما يُعرف بـ«أسبوع الصعيد»، ومن المقرر أن يشهد اليوم، حدثاً تاريخياً عبر افتتاح عدة محاور لربط شرق النيل بغربه في نطاق محافظات الصعيد، خاصة أنَّ الفترات الماضية كانت تشهد صعوبة في الانتقال بين الضفتين، ما كان يحتاج إلى عدة ساعات، وكان هذا الأمر يبطئ جهود التنمية في الشق الغربي من محافظات الصعيد، والصحراء الغربية بصفة عامة، لكن هذا الأمر يصبح من الماضي حالياً، وفق ما ذكرت مصادر لـ«الوطن».