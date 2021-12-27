محافظ القليوبية يعلن تدشين المرحلة الثانية من أتوبيسات النقل الجماعي

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه بناء على توقيع بروتوكول تعاون ثنائي بين المحافظة وجهاز النقل البري الداخلي والخارجي لتوفير أوتوبيسات «ميني باص، وميني باص مكيفة»، فقد تقرر تدشين المرحلة الثانية من النقل الجماعي بالمحافظة بإجمالي 22 أتوبيس.

خريطة المرحلة الثانية للنقل الجماعي بالقليوبية

وأوضح محافظ القليوبية في بيان له، أن المرحلة الثانية تضمنت 5 أوتوبيسات نقل داخلي على خطوط سير «بنها - شبين القناطر - شبين - مسطرد - شبين - الزراعة - بنها - الخصوص- العبور».

كما شملت المرحلة 10 أوتوبيسات نقل للعاصمة الإدارية على خطوط سير «شبرا الخيمة - قليوب ـــ العاصمة الإدارية»، و7 بنطاق خطي «شبين القناطر - مسطرد»، و«شبين القناطر - الزراعة إلى العباسية بالقاهرة».

44 أتوبيس نقل جماعي للعاصمة الإدارية

الجدير بالذكر أنه جرى تدشين المرحلة الأولى من النقل الجماعي في شهر أغسطس الماضي، وبذلك يصبح إجمالي ما شغل حتى الآن: نقل جماعي للمحافظة 17 أتوبيسا، نقل للعاصمة الإدارية 44 أتوبيسا، نقل للربط بين المحافظة والعباسية بالقاهرة 7 أوتوبيسات، تنطلق من شبين القناطر في خط سير باتجاه الزراعة ثم العباسية.

كما أنه جارٍ طرح عددا من خطوط سير أخرى بنطاق المحافظة، من خلال رؤية تنموية تستهدف ربط المراكز الإدارية في المحافظة ببعضها، وكذا بالمحافظات المجاورة.

وفي وقت سابق، أكد المحافظ في بيان رسمي، انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق محافظة القليوبية، واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس، وعدم وجود أي زيادة بها.