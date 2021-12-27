محافظ مطروح: الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بمدينة الحمام ضمن حياة كريمة

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن الانتهاء من مشروع الصرف الصحي للإسكان الاجتماعي في مدينة الحمام، موضحا «جار أعمال التسليم للجهة الإدارية بمجلس المدينة من الشركة المنفذة، والانتهاء من مشروع صرف صحي متكامل بالمدينة «ثنائية» بطاقة 4 آلاف م3/يوم، والمعالجة الخاصة بالمشروع، وتنفيذ عدد 3 محطات رفع الصرف الصحي من داخل لخارج المدينة وذلك ضمن مشروع حياة كريمة».

شبكات الصرف الصحي في مرسى مطروح

وأضاف محافظ مطروح، اليوم الاثنين، في اجتماع مع بعض الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أنه جرى الانتهاء من أعمال المرحلة الثالثة لشبكات ومحطات رفع مدينة مرسى مطروح بطاقة 30 ألف م3، وجار الانتهاء في 31 ديسمبر الجاري.

مشروع شبكة الصرف في سيوة

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة انتهت أيضا من مشروع الصرف الصحي في سيوه المتكامل بطاقة 18 ألف م3/يوم وجاري الانتهاء منه، وتوسعات محطة معالجة مرسى مطروح بطاقة 30/60 ألف م3/يوم بالإضافة إلى إنشاء 3 محطات رفع، مؤكدا «كما انتهينا من مشروع صرف صحي مدينتي النجيلة بطاقة 10 آلاف م3/يوم، وسيدي براني 12 ألف م3/يوم، بطاقة 22 ألف م3/يوم، ومدة التنفيذ 24 شهرا».

مشروعات حياة كريمة في مطروح

وأكد محافظ مطروح أن مشروع حياة كريمة هي مبادرة رئاسية يجرى تنفيذها ومن خلالها يستفيد منها العديد من القرى والنجوع في محافظة مطروح في العديد من المراكز، ومن خلالها نفذت المشروعات في الصرف الصحي والمياه وإنشاء بيوت جديدة وصيانة بيوت للأكثر احتياجا، بالإضافة إلى إنشاء مدارس ومراكز شباب، ووحدات صحية ومد طرق جديدة، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالي القرى وتقديم خدمات متميزة.