محافظ مطروح يستجيب للأهالى: توصيل التليفونات ومراجعة بيارات الصرف

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن إنشاء المبنى الخدمي والتجارى بمنطقة عمارات الكيلو 4 الجديدة بحي الزهور، بواسطة مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة.

وقال المهندس محمد الباهي، وكيل وزارة الإسكان بمطروح، في تصريح له، اليوم، إن المبنى مكون من 4 طوابق تضم مكاتب وحدات إدارية خدمية ومحلات تجارية، ووحدات إستوديو لخدمة أهالى المنطقة السكنية، وسيتم البدء فى وضع الأرضية الخرسانية، غدًا، بعد الإنتهاء من أعمال الحفر بالإضافة إلى تنفيذ مخطط لإنتظار السيارات، مع عمل لافتة إعلانية تحمل تفاصيل ومواصفات المبنى ومشتملاته لتعريف الجمهور به من سكان الحى.

وتفقد محافظ مطروح موقع المبنى، اليوم، وحرص على الإستماع لمطالب أهالى المنطقة، حيث وجه منطقة تليفونات مطروح إلى سرعة توصيل خدمة التليفون الأرضي للمنطقة خاصة مع حاجة الطلاب لتوفير الخدمات التعليمية عن طريق الإنترنت، وكذلك الموافقة على إقامة مسجدًا بالتعاون مع جهود المشاركة المجتمعة، وسرعة مراجعة بيارات الصرف وتغطيتها.

وشدد على سرعة إعادة الشيئ لأصله بالحارة البطيئة بالطريق الساحلى بعد الإنتهاء من توصيلات الغاز الرئيسية للتسيير على المواطنين، موجهًا إدلرة المرور إلى منع وقوف سيارات بيع الطوب على الطريق بجانب العمارات السكنية ونقلها إلى الموقع المحدد في الكيلو 8 شرق مدينة مرسى مطروح على الطريق الدولى "مطروح - الإسكندرية".

وقرر المحافظ تشكيل لجنة من مديرية الإسكان ومجلس مدينة مرسى مطروح والإستثمار والشئون القانونية، عرض موقف أحد المشروعات الإستثمارية بجانب العمارات السكنية الجديدة بالكيلو 4 وتحديد المساحة والأبعاد.

جدير بالذكر أن محافظة مطروح أنشأت 30 عمارة سكنية للشباب، ضمن العمارات الجديدة بحى الزهور بالكيلو 3 منها عدة عمارات إسكان إقتصادى، وتعد من أفضل الوحدات السكنية من حيث المساحات والتشطيب والموقع الإستراتيجى على طريق "مطروح - الإسكندرية".