تفاصيل أول وثيقة تأمين على المصريين بالخارج.. قيمتها 100 ألف جنيه

كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، عن تفاصيل إصدار وثيقة التأمين الاختيارية تلبية لطلبات المصريين بالخارج، خاصة العاملين بدول الخليج، لافتة إلى التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين لإصدار وثيقة التأمين الاختياري للمصريين بالخارج، بدءا من يناير 2022.

مشروع التأمين على المصريين العاملين بالخارج

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم، إلى أنّ قيمة وثيقة التأمين تبلغ 100 ألف جنيه، بقسط شهري 100 جنيه، وذلك للتأمين على المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، في حالة الوفاة الطبيعية أو الوفاة في حادث، موضحة أن مدة وثيقة التأمين على المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، عام واحد، ومن الممكن زيادتها لتصل إلى 3 سنوات، وفقا لرغبة المواطن.

التعاون بين الهجرة وشئون المصريين بالخارج

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل وثيقة التأمين على المصريين في الخارج، التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الهجرة والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتطبيق التأمين، في إطار دعم جهود الدولة المصرية لحماية المصريين العاملين بالخارج، واستجابة لطلبات المواطنين المصريين بالخارج، على أن يطبق لكافة العاملين والمقيمين بالخارج، بما يسهم في تقوية أواصر الانتماء للوطن، وكذلك تطوير ورفع كفاءة الوعي التأميني والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية.