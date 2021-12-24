الهجرة تنظم حملات توعية ضمن «مراكب النجاة» لمكافحة الهجرة غير الشرعية

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مبادرة «مراكب النجاة»، هى إحدى المبادرات التى أطلقتها الوزارة، لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث ترتكز المبادرة على التوعية وتوفير فرص آمنة بديلة للشباب، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، من بينها وزارة التجارة والصناعة ممثلة في جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات المختلفة.

تشمل المبادرة توفير فرص آمنة بديلة للشباب

وأشارت وزيرة الهجرة فى بيان لها، إلى إشادة العالم بنجاح الدولة المصرية، في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، ما يجعلنا أكثر إقداما لبذل مزيد من الجهد لحماية شبابنا من خطر الهجرة غير الشرعية.

كما أعدت وزارة الهجرة خطة عمل لنشر التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وإبراز جهود الدولة في توفير فرص عمل وإيجاد بدائل للحد من هذه الظاهرة، حيث تم إدراج «مراكب النجاة» كمبادرة قومية لبناء الوعي وربط أهدافها بالأهداف الأممية للقضاء على الجوع والفقر والتعليم الجيد.

من خلال عمل جولات ميدانية داخل المحافظات

يذكر أن «مراكب النجاة»، هى مبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، وكلف وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بتنفيذها، حيث قامت الوزارة بعمل العديد من المحاور لتنفيذ المبادرة، من خلال عمل حملات توعية، وجولات ميدانية داخل المحافظات، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وتشمل محاور تنفيذ المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، عقد دورات تدريبية وتثقيفية وتوعوية لشباب وطلبة التعليم الفني، وكذلك الرائدات الريفيات والصحيات والاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة ضمن حملات «طرق الأبواب» للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

ومن حين لآخر، تقوم السفيرة نبيلة مكرم، بعمل جولات ميدانية، داخل عدد من المحافظات، التى بها نسبة عالية من الهجرة غير الشرعية، لعمل حملات توعية وحملات تثقيفية، بخطورة الهجرة غير الشرعية، وتوفير فرص بديلة آمنة للشباب، يستطيع من خلالها التنازل عن فكرة الهجرة غير الشرعية.