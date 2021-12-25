«س وج» عن أول موقع موجه للجالية المصرية بأمريكا لدعم «حياة كريمة»

يُعد مشروع «حياة كريمة» من أهم المشروعات القومية التي يتم تنفيذها خلال هذه الفترة في العديد من المحافظات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تطوير الريف المصري، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وبدورها في إدماج المصريين بالخارج، بوطنهم الأم مصر، قامت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بإطلاق أول موقع موجه للجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، لدعمهم لمشروع «حياة كريمة».

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، فى «س وج»، ما تريد معرفته عن أول موقع موجه للمصريين بالولايات المتحدة لدعم «حياة كريمة»، وفقًا لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

س/ سبب تدشين موقع موجَّه للمصريين بالولايات المتحدة؟

ج/ أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، موقعًا موجهًا للمصريين بالولايات المتحدة، بهدف إشراكهم لدعم المشروع القومي «حياة كريمة»، الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تطوير الريف المصرى.

كما يعد تدشين الموقع، تنفيذًا لرغبة المصريين بالخارج بالمساهمة والمشاركة في عملية التنمية التي تجري على أرض مصر.

س/ ما الذي يتم عرضه عبر هذا الموقع؟

ج/ يتم تداول عدد من الأنشطة التى تقوم بها الدولة المصرية في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والترويج للمبادرة، وطرق مساهمة الجالية المصرية في الولايات المتحدة في المبادرة.

س/ المسؤولون عن الموقع داخل مصر؟

ج/ تعود مسؤولية تدشين الموقع لوزارة الهجرة، ضمن بروتوكول التعاون الثلاثي، بين الوزارة والكنيسة المصرية، ومؤسسة «حياة كريمة».

س/ مَن المسؤولون عن الموقع بالولايات المتحدة؟

ج/ مؤسسة Care 4 Needy Copts بمدينة نيويورك، بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي إحدى المؤسسات الخيرية، قامت بتدشين الموقع.

تختص هذه المؤسسة بتقديم خدماتها للأسر الأكثر احتياجًا بمصر.

س/ أهمية تدشين موقع موجه للمصريين في الولايات المتحدة الأمريكية؟

ج/ تتمثل أهمية تدشين الوقع، في كونه أول خطوة في إطار جهود الدولة المصرية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، بالإضافة إلى كونه متزامنًا مع أهداف وزارة الهجرة، لدمج وإشراك المصريين بالخارج، في المشروعات القومية التي تحدث داخل الوطن الأم مصر.

يمكن زيارة الموقع من خلال:

https://care4needycopts.org/haya-karima

https://care4needycopts.kindful.com/?campaign=1161645