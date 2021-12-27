استعدادا لسفر العمالة إلى ليبيا.. تعرف على الحقوق والواجبات الجديدة

حققت الدولة المصرية انجازا جديدا بعد تفاوضها مع الجانب الليبي على عودة سفر العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبي للمساهمة في إعمار دولة ليبيا، وكانت أبرز النتائج، زيارة الوفد الليبي إلى مصر برئاسة المهندس «علي رضا العابدين»، وزير العمل والتأهيل الليبي، خلال الأسبوع الماضي، إلى جانب اجتماع اللجنة الفنية المصرية -الليبية، برئاسة محمد سعفان وزيرالقوى العاملة، لإطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، وفتح منصة استقبال طلبات تشغيل العمالة المصرية وعودتها للسفر إلى سوق العمل الليبية عام 2022.

«الوطن»، تستعرض كتاب الإرشادات والتوعية بحقوق وواجبات العمالة المصرية في ليبيا الصادر عن وزارة القوى العاملة، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، وجاءت الإرشادات على النحو التالي:

الحقوق والواجبات والشروط الخاصة بدولة ليبيا

- لن يكون السفر للعمل بدولة ليبيا إلّا عن طريق منظومة الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا، والتسجيل على رابط المنصة الإلكترونية التي أعلنت عنه وزارة القوى العاملة، وهو ( https://mom.manpower.gov.eg/extemp/extjob ) .

- لن يتم انهاء إجراءات سفر العامل إلى سوق العمل الليبي إلا لمن يمتلك شهادة خبرة في مجاله، وتحددها شروط طلب الاستقدام بكل حرفة ومهنة.

- لن يتم إنهاء إجراءات سفر العمالة المصرية إلى ليبيا، إلّا بعد التأكد من الحصول على اللقاح المعتمد ضد فيروس كورونا.

- لن يتم سفر العمالة المصرية سوى لمن يمتلك شهادة حسن سير وسلوك، وعدم الانتماء لأي جماعات دينية محظورة .

- من حقوق العمالة أن يكون الحد الأدنى للراتب في عقد العمل 1500 دينار ليبي، وتتفاوت الأجور والمرتبات بحسب الخبرات وطبيعة ونوعية المهنة أو الحرفة أو الوظيفة .

حقوق وواجبات عامة يلتزم بها طرفا العمل

- تحصل العمالة المصرية بليبيا والخارج، على الأجر الفعلي، وهو عبارة عن «الأجر الأساسي مضافًا إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى»، التي تتقرر للعامل، والمنصوص عليها في عقد العمل بين الطرفين .

- تحصل العمالة بالخارج على الإجازة السنوية، ومدتها 30 يوما، وتكون الإجازة بأجر، تسددها جهة العمل، مقدمًا إلى العمالة المصرية.

- من حقوق أسر العامل المصري المتوفى بالخارج في حالة الوفاة ،حصولهم على التصديق على شهادة الوفاة مجانا.

- تحصل اسرة العامل المتوفى بالخارج على شيكات مستحقاته لدى صاحب العمل، بمعرفة وزارة القوى العاملة، التي يتم تسليمها لبنك ناصر الاجتماعي، عن طريق مكتب التمثيل العمالي بقنصلية هذا البلد .