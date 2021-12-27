أوبل تستعد لعام 2022 بتطور كهربائي قوي.. «أسترا إي» كهربائية بالكامل

أثارت «أوبل»، إعجاب العملاء والخبراء هذا العام بطرازي «موكا، و موكا e»، الجديدتين، فضلا عن العرض العالمي الأول لسيارة «أسترا الجديدة»، والعديد من الموديلات الأخرى، وفقاً لما نشره موقع الشركة.

وفي عام 2022، ستستمر شركة صناعة السيارات الألمانية في رحلتها لتصبح علامة تجارية فعالة من خلال طرح السيارات الكهربائية إلى جانب جيل «أسترا الجديد»، وستصل الوكلاء فخلال الأشهر المقبلة.

الذكرى السنوية الـ 160 لتأسيس الشركة

وخلال العام المقبل ستشهد الشركة الذكرى السنوية الـ 160 لقيام «آدم أوبل»، بوضع الأسس لشركة تطورت من مصنع لآلات الخياطة وأكبر مصنع للدراجات في العالم إلى علامة تجارية للسيارات تحظى باحترام دولي.

وبعد 160 عامًا تقوم شركة أوبل الآن بتحويل نفسها مرة أخرى من شركة تصنيع سيارات إلى مزود خدمة التنقل الكهربائي، بحلول عام 2028، ستقدم أوبل السيارات الكهربائية فقط في أوروبا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أوبل: «ندرك بالفعل مستقبل السيارات اليوم وسيارتا أسترا وأسترا سبورتس تورر، الأكثر مبيعًا في فئة السيارات المدمجة، تنطلقان عام 2022 جنبًا إلى جنب مع جراند لاند الجديدة، بالإضافة إلى ذلك، وأكملنا مؤخرًا مجموعتنا من أنظمة الدفع المستدامة الخالية من ثاني أكسيد الكربون مع Vivaro-e HYDROGEN ، وهي مركبة تجارية خفيفة تعمل بخلايا الوقود وتلبي جميع الطلبات، وهذه النماذج هي معالم مهمة سنوسع من خلالها نجاحنا في عام 2022».

أوبل أسترا الجديدة و«جراندلاند وروكس إي»

في بداية العام ، ستعود أوبل بكامل طاقتها في مصنع إيزيناتش ليبدأ إنتاج Grandland الجديد بما في ذلك المتغيرات الهجينة الكهربائية، وسيتم طرح السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV قريبًا للعملاء الأوائل، بعد وصول Rocks-e الجديدة بالفعل، ويمكن تشغيل أول SUM «التنقل الحضري المستدام»، من أوبل في ألمانيا بواسطة أشخاص يبلغون من العمر 15 عامًا ويحملون رخصة قيادة AM2.

لذلك تواصل أوبل دفع كهربة العلامة التجارية ونماذجها إلى الأمام، من المركبات الخفيفة، وسيكون محور الاهتمام في الأشهر المقبلة هو الجيل الجديد كليًا من أوبل أسترا بعد العرض الأول في سبتمبر 2021، وستستكمل Astra-e الكهربائية بالكامل العرض في عام 2023.