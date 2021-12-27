أماكن تمركز سيارات المساعدة بالإسكندرية استعدادا لطقس رأس السنة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، استعداداتها لحالة الطقس بوضع تمركزات المعدات بعدد من المناطق حتى نهاية العام الجاري وبالتزامن مع احتفالات رأس السنة 2021، من خلال ضخ سيارات خدمه العملاء المتنقلة بداية من يوم 25/12/2021 وحتى آخر الشهر الجاري.

ووفقا للشركة، أعلن المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أنه في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بشأن الاستعداد لـ الطقس السيئ، تم التنسيق مع شركة الصرف الصحي بالإسكندرية لتحديد نقاط تمركز فرق شركة مياه الشرب بالإسكندرية لنزح مياه الأمطار والدفع بالمعدات اللازمة للتعامل مع أي تجمعات مياه بتلك المناطق.

أماكن تمركزات سيارات المساعدة في الإسكندرية استعدادًا للطقس السيئ

وعن مناطق تمركزات المساعدة بالتزامن مع احتفالات رأس السنة، أوضح «جابر»، أن نقاط تمركز فرق طوارئ شركة مياه الشرب بالإسكندرية، تمتد على نطاق 3 نقاط رئيسية وهي:

1- سيارة شرق: محطة السيوف - العوايد للتواصل 01275918005.

2- سيارة وسط: سموحه - بجوار زهران للتواصل 01275918001.

3- سيارة غرب: أبو يوسف بجوار مدرسة الأورمان - العجمى للتواصل 01275918003.

ونوهت الشركة أن مواعيد عمل السيارات ستبدأ من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الرابعة عصرا، ولم يقتصر عمل السيارات على تقديم الخدمة المتعلقة بمياة الطقس بل تقديم أخرى ومنها:

- تعاقد على عدادات

- استقبال شكاوي

- دفع فواتير

- شحن كروت العدادات مسبقة الدفع.

كما يتواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة للتأكد من جودة المياه، بالإضافة لفريق من إدارة التوعية والتسويق لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها الشركة.

وتصدر طقس محافظة الإسكندرية محركات البحث العالمية «جوجل»، منذ تقلبات الطقس السئ التي شهدتها البلاد، فضلا عن ظهور عدد من النوات كان آخرها نوة قاسم.