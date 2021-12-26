إحالة تاجر سيارات وزوجته للجنايات بتهمة هتك عرض «خادمة» ونجلها وتصويرهما عرايا

تعرضت عاملة بمنزل ونجلها في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية للاحتجاز وهتك العرض والتجريد من الملابس، والتصوير بمقاطع فيديو تحت تأثير مخدر، وذلك على مدار 3 أيام متواصلة، على يد تاجر سيارات وزوجته.

وأكدت المجني عليها في التحقيقات، أن من تعمل لديهم استدرجوا طفلها وحاولوا أن يصوروا مقطع فيديو يظهر أنه تعدي جنسيا على ابنتهم، وعندما قررت أن تترك العمل لديهم وتغادر البيت طلبوا منها الاستمرار، وفي المساء أعطوها قرصا على أنه دوائي، إلا انه كان مخدرا، وبدأوا في الاعتداء عليها وعلى نجلها وتصويرها عارية تماما.

إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات المنصورة

وأحيلت إلى محكمة جنايات المنصورة، اليوم، القضية رقم 10890 لسنة 2021 جنايات قسم ثان المنصورة، والمقيدة برقم 2771 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، إذ اتهمت النيابة العامة كلا من «عمر ك. م»، 31 سنة، تاجر سيارات ومقيم بالمنصورة، و«سمية ص .ا.»، 21 سنة، ربة منزل، لأنهما خلال الأيام من 7 إلى 10 أكتوبر 2021، وبدائرة قسم ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية، خطفا المجني عليهما «نجوي إ. أ.»، وطفلها «يوسف م. ع.»، وذلك بطريقي التحايل والإكراه.

وذكرت التحقيقات أن المتهمين نسجا للعاملة خيوط المكيدة، وانطلت عليها، فحالا دون مغادرتها وابنها لمسكنهما وإبقائهما به، من خلال إعطاء الأولى عقار دوائي يبسط من همتها ويفقدها قواها، ثم أوثقا أيديهما برباط.

اتهامان بالخطف وهتك العرض

واقترن بجريمة الخطف جنايتان أخريان، هما هتك عرض المجني عليهما، وذلك لأنهما في ذات المكان وفي رابطة زمنية واحدة، هتكا عرض المجني عليها الأولى بالقوة، فجردوها مما يستر عورتها، موثقين والتقطوا مقاطع مرئية لها، وعرضوها أمام عين ابنها المجني عليه الطفل.

وبحسب التحقيقات، هتك المتهمان عرض المجني عليه الطفل بالقوة، إذ أوثقا يديه وتعديا عليه بالضرب بالأيدي وبحذاء أكثر من مرة، ونزعا عنه ما يستر عورته، إذ وضع المتهم الأول إصبعه بدبره عنوة عنه أكثر مرة حال تواجد المتهمة معه، لالتقاط مقاطع مرئية له إبان ذلك.

أقوال المجني عليها في التحقيقات

وفي التحقيقات قالت «نجوي إ. أ.» المجني عليها الأولى، إنها أقامت بمسكن المتهمين لقاء أجر رفقة طفلها المجني عليه، لمدة شارفت على الشهر، وحال عودتها من قضاء بعض المتطلبات الخاصة بالمسكن فوجئت بنجلها ينبأها بقيام المتهمة الثانية بمحاولة استحصالها على إقرار شفهي منه بقيامه بالتعدي على ابنتها الطفلة، وما إن أبلغت المتهمة الثانية باستيائها عما بدر منها طالبة ترك العمل لديهما ومغادرة مسكنهما، قامت الأخيرة والمتهم باسترضائها ووعداها بعدم التعرض لها ولابنها.

وأكدت المجني عليها في التحقيقات، أنه بحلول الليل قدم المتهمان لها عقارا لتتناوله، موهمين إياها بأنه شاف لما بها من ألم بالصدر، فتناولته ليغشي عليها، وما أن عاد إليها رشدها حتى فوجئت بما حدث لها ولابنها.