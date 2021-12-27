التضامن: انتهاء المرحلة الأولى من تدريب «مودة» للحفاظ على الأسرة

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى لتدريبات المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة»، على مستوى 53 معهد عالي ومتوسط على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث قام 67 عضو هيئة تدريس بتنفيذ تدريبات «مودة» لطلابهم على مستوى القطاعات الجغرافية بالجمهورية، وبمشاركة 53 مشرفًا وإداريًا.

تنفيذ 470 دورة تدريبية في المرحلة الأولى

وقالت الوزارة في بيان لها، إن المرحلة الأولى استهدفت تنفيذ 470 دورة تدريبية، واستفاد منها ما يقرب من 26350 طالبًا وطالبة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزيرة بتعزيز حملات التوعية للمقبلين على الزواج، حيث تأتي هذه المرحلة ضمن خطة مشروع «مودة» للعام الدراسي الحالي.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المشروع نفذ تدريب متخصص لإعداد شبكة جديدة من المدربين من أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا والمتوسطة، مشيرة إلى أنه تم تدريب 140 عضوًا بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان خلال شهر يوليو الماضي.

إعداد شبكة من الكوادر الشبابية من طلبة المعاهد

وأضافت أن المشروع أيضًا قام بإعداد شبكة من الكوادر الشبابية من طلبة المعاهد ليقوموا بتكوين أسرة «مودة» داخل معاهدهم بهدف التعريف بالمشروع وبأهم رسائله وبمنصته الرقمية التي تخطت معدلات التردد بها 4.3 مليون متردد.

ويهدف المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة» إلى توعية وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج للحد من نسب الطلاق في المجتمع والتي ارتفعت في السنوات الماضية، وذلك من خلال توفير المعارف الأسرية والاجتماعية والاقتصادية والصحية للمُقبلين على الزواج، بالإضافة إلى التعاليم الشرعية والتشريعات الخاصة بالزواج، والارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري لمُساعدة حديثي الزواج والأزواج الذين لديهم مشكلات تتعلق بالتوافُق والمواءمة الأسرية.