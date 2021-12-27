تدشين أبوالريش الجديد.. أكبر مجمع طبى للأطفال في الشرق الأوسط

وضع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعه القاهرة، اليوم الإثنين، حجر الأساس لأكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط «أبو الريش الجديد» بمدينة 6 أكتوبر لتنضم إلى منظومة الرعاية الصحية المقدمة لأبناء الشعب المصري عامة ولمواطني محافظة الجيزة على وجه الخصوص.

امتداد لمستشفيات طب الأطفال بقصر العيني

قال الدكتور خالد عبد الغفار، إن المشروع يأتي استكمالًا وامتدادًا لمستشفيات طب الأطفال بقصر العيني، وفي إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير منظومة الرعاية الصحية للمواطن المصري وتوفير خدمات علاجية لكل فئات المجتمع.

وأكد وزير التعليم العالي، أنه سيكون أكبر مشروع يقدم الرعاية الصحية للأطفال في منطقة الشرق الأوسط، حيث يهدف إلى علاج الأطفال وتحسين أحوالهم الصحية من خلال توفير أفضل رعاية الصحية مع أفضل كوادر من الأطقم الطبية والجراحين والتمريض.

المجمع الطبي للأطفال مقام على مساحة 88 ألف متر

ومن جانبه قال محافظ الجيزة خلال كلمته، إن ما نشهده اليوم هو بداية إنجاز جديد للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يعد خطوة في طريق الوصول لحلم الجمهورية الجديدة التي ينعم أهلها بالمستوى اللائق من الخدمات وفي مقدمتها خدمات الرعاية الصحية.

وأوضح محافظ الجيزة، أن مشروع المجمع الطبي للأطفال مقام على مساحة 88 ألف متر مسطح، بسعة سريرية تزيد على 300 سرير إقامة ما بين أسرة تمريض وأسرة رعاية مركزة وحضانات، ويتكون المجمع من مبنى المستشفى الرئيسي وفندق لإقامة أهالي المرضى، ومركز التدريب، ومعهد للتمريض، وسكن للأطباء والتمريض، بالإضافة إلى مبنى الخدمات الأول المخصص لغرف التكييف، والمبنى الثاني مخصص لمحطة الغازات والغلايات.

وأضاف محافظ الجيزة، أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة بتطوير منظومة الرعاية الصحية ولتوفير خدمات طبية مميزة لكافة فئات المجتمع من خلال نخبة من الكوادر الطبية والتمريضية على أعلى مستوى، كما عهدنا خلال الفترة الأخيرة من حرص الدولة على توفير مثل تلك الكفاءات بكافة المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، والتي ساعدت على الارتقاء بالمنظومة العلاجية بمختلف محافظات الجمهورية.

وتابع محافظ الجيزة، أن ذلك يأتي تكليلاً للتعاون المشترك بين وزارت التعليم والصحة ومحافظة الجيزة وجامعه القاهرة لدعم جهود الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بمختلف التخصصات، مؤكدًا أن محافظة الجيزة سوف تقدم كافه وسائل الدعم وتذليل كافه العقبات لخروج المشروع إلى النور وتحقيق الاستفادة للمواطنين.

14 مجموعة من تخصصات العيادات الخارجية بواقع 44 عيادة

ومن جانبه قال رئيس جامعه القاهرة، إن المشروع يتضمن عددا كبيرًا من التخصصات الطبية النادرة والتي تقدمها مستشفيات جامعة القاهرة والتي تعد منارة الطب في الشرق الأوسط في 14 مجموعة من تخصصات العيادات الخارجية، بواقع 44 عيادة بملحقاتها.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه من بينها عيادات خارجية لكافة تخصصات طب الأطفال مثل «الحول والوراثية والكولاجينية والقسطرة والقلب والصدر والمخ والأعصاب والكبد والجراحة العامة وجراحة التجميل والمسالك والرمد والموجات الصوتية».

وأشار الخشت، إلى أنه بدأ العمل منذ أكثر من عام في إنشاء المجمع بعد موافقة مجلس الجامعة على مقترح الذي قدمته ولاقى ترحيب محافظ الجيزة بالفكرة نظرًا لاحتياج محافظة الجيزة إلى زيادة الصروح الطبية لتلبية احتياجات سكان المحافظة وقد تم تشكيل لجنة طبية فنية لتأسيس المشروع طبقا للمواصفات الدولية.