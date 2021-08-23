بروتوكول تعاون لاستضافة مرضى «أبو الريش» من المحافظات بالمجان

في خطوة من أجل التخفيف على مرضى الأورام وأسرهم خاصة في المحافظات البعيدة، الذين يقطعون مسافات كبيرة من أجل تلقي العلاج في مستشفى أبو الريش بالقاهرة، وقعت مؤسسة «مصر الخير» ومستشفى أبو الريش، وجمعية «جنة الحبيب المصطفى»، بروتوكول تعاون لاستضافة المرضى وأسرهم، بدار السلام، مع توفير الوجبات اليومية لهم ووسيلة مواصلات مكيفة لنقلهم من وإلى المستشفى يومياً بالمجان.

ووقع البروتوكول عن مؤسسة مصر الخير، مدحت أحمد مدير أول برنامج «ابن السبيل» بالمؤسسة، وعن مستشفى أبو الريش الدكتور شريف الأنواري نائب مدير المستشفى، وعن جمعية «جنة الحبيب المصطفى» محمود صبحي رئيس مجلس إدارة الجمعية.

توقيع بروتوكول التعاون

وقال مدحت أحمد، إن توقيع بروتوكول التعاون يهدف إلى توفير إقامة لائقة واستضافة المرضى وأسرهم في مكان يرقى إلى مستوى الفنادق، ويجري تقديم ثلاث وجبات وتوفير الانتقال يومياً من وإلى المستشفى، وكل هذا مجاناً ولا يتحمل المريض أو المرافق له أي نفقات.

وأوضح مدير برنامج «ابن السبيل»، في تصريحات على هامش توقيع البروتوكول، أنه وفقاً للبروتوكول فإن مؤسسة «مصر الخير» وجمعية «جنة الحبيب المصطفى» تتحملان كل النفقات والتكاليف اللازمة لاستضافة المرضى وأسرهم وانتقالهم من وإلى المستشفى في سيارة مكيفة مجاناً، فيما تقوم مستشفى أبو الريش بتحديد مدة علاج المريض في المستشفى واحتياجه للإقامة فترة محددة بالقاهرة لتلقي العلاج دون تحمل مشقة السفر له ولأسرته.

استضافة أبناء الصعيد

وأكد أن المؤسسة لها مكان آخر لاستضافة المرضى وأسرهم في محافظة سوهاج بصعيد مصر، ممن يتلقون العلاج بمستشفى الأورام، حيث يجري توفير المكان المناسب واللائق لاستضافة المرضى وأسرهم وتوفير ثلاث وجبات يومية لهم ووسيلة انتقال مكيفة من وإلى المستشفى بالمجان.

واختتم مدير برنامج «ابن السبيل» تصريحاته متوجهاً بالدعاء للمولى عز وجل أن يمن على جميع المرضى بالشفاء العاجل، وأن يتقبل من كل إنسان يساعد أو يؤدي خدمة للمرضى وأسرهم ويجعله في ميزان حسناته.