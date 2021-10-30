عبدالغفار والأمين والخشت يفتتحون مستشفى أبو الريش للأطفال بعد التطوير

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمد الأمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق «تحيا مصر»، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، وحدة رعاية حديثي الولادة والمبتسرين بمستشفي أبو الريش «المنيرة» للأطفال بعد انتهاء أعمال تطويرها وتجديدها بدعم من صندوق «تحيا مصر» ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك بهدف دعم مراكز رعاية حديثي الولادة وتوفير حضانات للأطفال المبتسرين، وعقب الافتتاح تمّ تفقد أعمال الترميم والتطوير والتجديد للمبنى الجنوبي للمعهد القومي للأورام.

حضر الافتتاح والجولة التفقدية، عميدة كلية طب قصر العيني، وعميد المعهد القومي للأورام، ومدير المستشفيات الجامعية، ومديرة مستشفى أبو الريش المنيرة، وممثلين عن صندوق «تحيا مصر»، والشركة المنفذة.

الوحدة الجديدة تستقبل 800 طفل مبتسر سنويا من المحافظات

وخلال كلمته، قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنَّ تطوير وتجهيز وحدة رعاية حديثي الولادة والمبتسرين بمستشفي أبو الريش المنيرة للأطفال تم وفقًا للمعايير العالمية للجودة الصحية ومكافحة العدوى بهدف خدمة نحو 800 طفل مبتسر تستقبلهم الوحدة سنويًا من كافة أنحاء مصر وتعالجهم بالمجان.

وأكّد اللواء محمد الأمين رئيس صندوق «تحيا مصر»، أنَّ الوحدة الجديدة على أعلى مستوى لرعاية حديثي الولادة والمبتسرين بدعم من صندوق «تحيا مصر» ومؤسسات المجتمع المدني.

الخشت: زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى وإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها

ومن جهته، قال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنَّه تمّ تزويد الوحدة بأكثر من 100 جهاز، تشمل 22 حضانة، وأجهزة تنفس وضغط المجرى الهوائي، ووحدات إفاقة، وحضانة محمولة، وأجهزة قياس الصفراء وضخ السوائل.

وأضاف الخشت، أنَّ تطوير مستشفيات أبو الريش للأطفال يستهدف زيادة القدرة الاستيعابية لها وإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها، ويأتي في إطار اهتمام جامعة القاهرة بالقطاع الطبي ومشروعها الخاص بتطوير المستشفيات الجامعية وتقديم خدمات طبية عالية المستوى تلائم مكانة الجامعة العريقة وإمكاناتها ودورها المجتمعي والخدمي، وتساهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية الخاصة بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة ورفع العبء عن كاهل المواطن المصري.

100 جهاز جديد تشمل 22 حضانة وأجهزة تنفس ووحدات إفاقة وحضانة محمولة وقياس الصفراء

وأشار الخشت، إلى استمرار عمليات تطوير مستشفى أبو الريش المنيرة للأطفال على مدار 4 سنوات، والتي شملت مؤخرًا افتتاح عدة وحدات من بينها وحدة زرع الكُلى بسعة 12 سريرًا، ووحدة الغسيل البريتوني، ووحدة الجراحة، وحدة الكبد، ووحدة الغدد الصماء والسكر بسعة 22 سريرًا، مضيفًا أنَّه جار تنفيذ مشروعات تطوير أخرى بالمستشفى، منها رعاية العمليات الجراحية، ووحدة الرعاية المركزة بسعة 14 سريرًا، ووحدة أمراض الدم وزرع النخاع بسعة 19 سريرًا، ووحدة إقامة عامة بسعة 31 سريرًا، وطوارئ النزلات المعوية وذلك بدعم من مؤسسات المجتمع المدني.