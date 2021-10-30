«تحيا مصر» يفتتح أكبر وحدة لرعاية حديثي الولادة بمستشفى أبو الريش

افتتح صندوق تحيا مصر اليوم، السبت، أكبر وحدة لرعاية حديثي الولادة والأطفال المبتسرين بمستشفى أبو الريش المنيرة، وذلك بعد تطويرها وتجهيزها بالحضانات، والأجهزة المساعدة، في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «يوم جديد»؛ لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمبتسرين والحد من المشكلات الصحية التي يعانون منها.

شهد الافتتاح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزيرة الصحة، يُرافقه اللواء محمد أمين نصر، مستشار السيد رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هالة طلعت عميد كلية طب جامعة القاهرة، والدكتور زهراء عز الدين رئيس وحدات حديثي الولادة بمستشفى أبو الريش المنيرة.

تزويد هذه المستشفيات بأحدث التجهيزات

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الافتتاح، أن الدولة تولي اهتماما بالغا لتقديم خدمة طبية مميزة داخل المستشفيات الجامعية وتزويد هذه المستشفيات بأحدث التجهيزات التي تعين الأطقم الطبية على تقديم هذه الخدمة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف «عبد الغفار»، أن الشراكة مع صندوق تحيا مصر تعتبر دفعة قوية لجهود المستشفيات الجامعية في هذا الاتجاه لاسيما أنها تستقبل أعدادًا كبيرة من المواطنين طوال العام.

توفير 22 حضانة

من جانبه، قال تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن وحدة رعاية حديثي الولادة، شهدت عمليات تطوير شاملة باعتبارها الأكبر في مستشفى أبو الريش المنيرة، لافتا إلى توفير 22 حضانة، و5 أجهزة إفاقة، وجهازي قياس الصفراء، و19 جهاز علاج بالضوء، و8 أجهزة تنفس صناعي، و7 أجهزة ضغط المجرى الهوائي، و57 جهاز ضخ وسحب السوائل، بالإضافة إلى حضانة متنقلة للحالات الحرجة في أماكن تواجدها.

وأضاف «عبد الفتاح»، أن أعمال تطوير الوحدة تضمنت وسائل التهوية وتهيئة الأرضيات طبقًا للمواصفات الطبية، وكذلك توفير وسائل ضمان استمرار التيار الكهربائي خلال فترة الطوارئ؛ للحفاظ على سلامة الأطفال، كما تم توزيع وحدات الإنارة والتكييف بما يتناسب مع توزيع الحضانات، واستخدام أحدث التصميمات والخامات لتقديم أفضل الخدمات العلاجية.

معدل وفيات حديثي الولادة

وأوضح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أن دراسة موقف الأطفال حديثي الولادة في مصر، كشفت أن معدل وفيات حديثي الولادة يبلغ 11/1000 طفل، وتبلغ نسب الدخول للحضانات 25% من المواليد، مقارنة بـ 10-15% من المواليد عالميا، كما تبلغ معدلات الولادات المبكرة (المبتسرين) 20% من المواليد.

وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية يوم جديد تساهم في توفير الحضانات الخاصة بالأطفال المبتسرين وتجهيز وحدات رعاية لحديثي الولادة في المستشفيات العامة والجامعية، وكذلك المراكز التابعة لمنظمات المجتمع المدني، لتوفير الخدمة الطبية لهذه الحالات، لافتا إلى أنه تم تجهيز 35 مستشفى أخرى بالحضانات والأجهزة المساعدة ضمن المبادرة الرئاسية يوم جديد حتى الآن.

25% من المواليد يدخلون الحضانات

بدورها، أوضحت الدكتورة عبلة الألفي رئيس الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية لصحة الطفل، أنه يمكن تلخيص مشكلات الأطفال المبتسرين في ارتفاع نسبة المواليد التي تتطلب دخول الحضانات إلى نحو 25% من المواليد، مقارنة بنسب الدخول العالمية التي تتراوح بين 10-15% وعليه يحتاج 480000 إلى 600000 طفل سنويا للحضانات.

وأضافت أن هذه الأرقام تتطلب التطوير المستمر لخدمات حديثي الولادة في مصر على أحدث التوصيات العالمية كضرورة قصوى بجانب زيادة عدد الحضانات، وذلك بوضع آليات الحل الشامل ويشمل، التدريب المهاري لجميع أعضاء الفريق الطبي لحديثي الولادة وأطباء التوليد والقابلات، وتقسيم الحضانات الي ثلاثة مستويات للخدمة وتجهيزها بما يتناسب مع مستوى الخدمة.