وثيقة تأمين بتعويض 100 ألف جنيه لأسرة العامل المتوفي بالخارج

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن إصدار هيئة الرقابة المالية لوثائق تأمين تُغطي حالات الوفاة للعاملين بالخارج، بقيمة 100 جنيه فقط تدفع شهرياً، بمدة تتراوح بين عام و3 أعوام.

الوثيقة تُدفع في حالة الوفاة خارج البلاد

وأضاف «عمران»، في تصريحاته خلال المؤتمر السنوي للرقابة المالية صباح اليوم، أنه سيتم إصدار الوثيقة بالتعاون مع شركات التأمين بداية من العام الجديد، ويصل إجمالي التعويض لوثيقة التأمين إلى 100 ألف جنيه يتم دفعها إلى أسرة المتوفي حال وفاته بالخارج.

وأشار إلى أن التأمين شامل تكاليف نقل الجثمان، عند الوفاة خارج مصر، مجاناً، كاشفا عن أنه من المستهدف أن تشمل الوثيقة جميع أفراد الأسرة خلال السنوات المقبلة، عند اغترابهم مع رب الأسرة.

واستطرد عمران، سيتم إصدار الوثيقة التأمينية الجديدة في المكاتب الخاصة بتصريحات العمل، وستغطي كافة دول العالم، مؤكدا أنه حال انتقال العامل إلى بلد آخر، لن يتم إلغائها وسيستمر العمل بها.