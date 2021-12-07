ترخيص وإصدار وثائق تأمينية لـ45 ألفًا و410 مركبات في نوفمبر الماضي

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، التقرير الشهري الصادر عن «مؤسسة الأهرام»، الخاص بعدد المركبات الصادر لها وثيقة تأمينية وتم ترخيصها خلال شهر نوفمبر الماضي.

وحسب التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، أكدت البيانات أن عدد المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها «زيرو»، بلغت نحو 45 ألفا و410 مركبات، فيما وصل إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية موديل 2019 إلى 1255 مركبة، وعام 2020 فقد بلغت 3806 مركبة، و16963 مركبة موديل 2021، و23386 مركبة موديل 2022.

19930 سيارة ملاكي صدرت لها وثائق تأمينية

أضاف التقرير، أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها، بلغ 19930 سيارة ملاكي، من بينها 160 سيارة موديل 2019، و172 سيارة موديل 2020، و2214 سيارة موديل 2021، و17384 سيارة موديل 2022؛ فيما بلغ إجمالي الدراجات النارية الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها، نحو 16145، من بينها و974 موديل 2019، و3386 موديل 2020، و10965 موديل 2021، و820 دراجات موديل 2022.

ترخيص 4189 دراجة نارية «أجرة»

وبلغ عدد الأجرة دراجة نارية نحو 4189، من بينها 79 موديل 2019، و119 موديل 2020، و2537 موديل 2021، و1454 موديل 2022؛ وبلغ إجمالي سيارات النقل 3558 سيارة نقل، من بينها 28 سيارة نقل موديل 2019، و61 سيارة نقل موديل 2020، و593 سيارة نقل موديل 2021، و2876 موديل 2022، أما الأتوبيس الخاص فقد بلغت 392 سيارة من بينها 3 موديل 2019، و11 سيارة موديل 2020، و168 سيارة موديل 2021، و210 سيارة موديل 2022.

ومن ناحية أخرى، ذكر التقرير أن عدد المركبات التي تم ترخيصها (تجديد ترخيص وزيرو) بلغت نحو 413716 مركبة، من بينها 57 تعمل بالكهرباء، و294404 تعمل بالبنزين، و8906 تعمل بالبنزين /غاز الطبيعى، و100363 تعمل بالسولار، و8 مركبات تعمل بالسولار /غاز طبيعى، و52 مركبة تعمل بالغاز الطبيعي.