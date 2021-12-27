شائعات طاردت سمير صبري في عيد ميلاده.. «ده مالوش في الستات»

يحتفل الفنان سمير صبري، بعيد ميلاده، الخامس والثمانين، اليوم الإثنين، إذ أنه من مواليد 27 ديسمبر لعام 1936، حيث يُعد واحدًا من أبرز الفنانين وكذلك الإعلاميين، الذين أثروا المكتبة الفنية بعشرات الأعمال والتي حققت نجاحًا كبيرًا بين الجمهور، كونه تعاون مع أجيالٍ مختلفة.

شائعات عدّة، طاردت الفنان سمير صبري، سواء كانت مُتعلقة بالمرض أو الوفاة، أو حتى العلاقات النسائية، إلا أنه كان يُكشر عن أنيابه في بعض الأحيان، ويتجاهل بعضها في آنٍ آخر.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، أبرز الشائعات التي طاردت سمير صبري، وهي كالتالي:

«مالوش في الستات»

استنكر سمير صبري، خلال ظهوره مع بسمة وهبة، في برنامج «شيخ الحارة»، انتقادات البعض بأنه لا يميل للنساء، باعتبار أنه لم يتزوج أبدًا، واصفًا تلك الأقاويل، بـ«الشائعات التي تصدر من حاقدين داخل الوسط الفني».

وقال سمير صبري، إنه دخل في علاقات نسائية كثيرة مع فنانات، مازحًا بقوله: «أنا خلبوصة كبيرة ولكن حريص.. الشائعات كتير جدًا حول أي حد مشهور أو بالوسط الفني.. سيبي الحاقدين».

وأشار إلى النصيحة التي اكتسبها من الفنان محمد عبد الوهاب، حيث قال له ذات مرة: «أوعَ تسمع حد بيجيب سيرتك وتعلق عليه.. سيبه يهري بينه وبين نفسه.. أمشي أنت دوغري على طول، لو حد حدفك بطوبة أوعى توطي تاخدها.. امشي أنت سيبه هو يوطي وهو عمره ما يحصلك».

«صحتي زي البومب»

وتخرج شائعات من آنٍ لآخر، تُفيد بوفاة الفنان سمير صبري، كان آخرها في شهر سبتمبر الماضي، حيث جرى تداولها على نطاقٍ واسع، لاسيما بعدما نشرتها إحدى الفنانات آنذاك.

وأعرب سمير صبري، عن استياءه الشديد من هذه الشائعات، حيث قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن»: «أنا زي الفل، وإشاعة وفاتي بحاول أعمل إني مش سامعها، علشان مبحبش أتضايق، وصحتي زي البومب الحمد لله».