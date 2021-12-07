سمير صبري: أصعب حواراتي كان مع الجاسوسة إنشراح.. وصدام حسين طلب مني «نكتة»

روى الفنان سمير صبري، ذكرياته عن البرامج التليفزيونية التي قدمها، مشددًا على أن أصعب حوار أجراه كان مع الجاسوسة انشراح، لأنه كان يكرهها بسبب عملها في الجاسوسية، وفي هذا الوقت طلبت منه وزارة الداخلية إجراء حوار معها، بعد الإفراج عنها، موضحًا أنه تعلم أن يحترم ضيوفه كما علموه أساتذته، مشيرا إلى أنه كان يلزم عليه أن يخرج منه كلام يؤلمها بسبب أنها خانت البلد.

لقاء مع صدام حسين

وأوضح «صبري»، خلال لقاء مع برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، مساء الاثنين، أنه أجرى العديد من الحوارات مع شخصيات مهمة، ومنهم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، مشيرًا إلى أنه ذهب مع الفنانة صباح لإحياء حفل في العراق بعد الحرب مع إيران، والتقى صدام حسين هناك.

وتابع: عندما رأيته قلت للمرافقين له إني أرغب في إجراء حوار معه ولو عشر دقائق، وعندما قدمونا له لمصافحته، تحدث معي باللهجة المصرية، وسألني عن آخر نكتة، وروى لي ذكرياته عندما كان يعيش بالدقي في مصر، ويجلس على مقهى في الدقي و«يشرب شيشة».

الرقابة تمنع حوارًا

وأشار إلى أنه الإعلامي الوحيد الذي أجرى حوارًا مع السلطان قابوس، مشددًا على أنه كان شخصا مثقفا للغاية، وكان رجلًا متفهما لكل الأمور، مشيرًا إلى أنه الوحيد الذي أجرى حوارا معه في النادي الدولي، مشددًا على أنه أجرى حوارا مع الملكة فريدة وقت زواجها، عندما أعطاها الرئيس السادات جواز سفر للدخول إلى مصر، ولكن أثناء الحوار علم أحد الوزراء أن الحوار فيه كلام مهم، وقرر أن يمنع إذاعة الحوار، إلا أن أحد وزراء الإعلام فيما بعد قرر إذاعته.

وشدد على أنه كان معه معدون جيدون في البرنامج ومنهم، عماد الدين أديب، ومفيد فوزي، وحسن المستكاوي، وكان يتقاضى في الحلقة الواحدة من برنامج النادي الدولي 10 جنيهات، والنجوم كانوا «بيحضروا ببلاش».