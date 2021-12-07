أبرز تصريحات سمير صبري: عمري ما اتكرمت عن أعمالي السينمائية.. بينسوني

تصدر اسم الفنان سمير صبري، تريند مواقع التواصل الاجتماعي وقوائم البحث في محرك «جوجل»، بعد حلوله أمس، ضيفًا على الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر شاشة قناة ON.

وكشف سمير صبري خلال اللقاء عن عدم حصوله على جائزة من أي مهرجان سينمائي عن مجمل أعماله، رغم أنه يعد من مؤسسي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما أنه قدم ما يقرب من 130 فيلمًا سينمائيًا، ولكنه لم يحصل على أي جائزة فنية منه، قائلًا: «ممكن بينسوني، أو بيشوفوا إن شخصيتي كمقدم برامج طاغية على شخصيتي كممثل سينمائي».

وأضاف أنه تلقى دعوة لحضور مهرجان القاهرة السينمائي منذ ثلاث سنوات وظن في البداية أنها لتكريمه عن أعماله السينمائية، ولكنه فوجئ في النهاية بأنهم كرموه لإقامته حفلات للمهرجان.

«سمير صبري»: التكريم الحقيقي بالنسبة لي هو تكريم الجمهور

وتحدث سمير صبري عن أن التكريم الحقيقي بالنسبة له هو تكريمه من الجمهور والناس في الشارع عندما يتحدثون معه عن أعماله السينمائية، ويبدون إعجابهم بهذه الأفلام، مشيرًا إلى أنه لم يحب العمل في المسلسلات الدرامية بسبب التطويل، ولكنه شعر أن موهبته الحقيقية ظهرت أمام ميكروفون الإذاعة، حيث أنه مستمر إلى الآن في تقديم برنامجًا إذاعيًا.

كما ذكر سمير صبري أنه درس كيفية خروج الأصوات لإتقان التحدث، كما مثل جميع الأدوار الفنية ومنها الأكشن كما في فيلم «جحيم تحت الماء»، فضلًا عن الأدوار الكوميدية والرومانسية.

«صبري» يكشف عن انفصال والديه في وقت مبكر

أما عن حياته الخاصة، كشف «صبري»، أن والديه انفصلا في سن مبكرة، وكل منهما تزوج من شخص آخر، ولكن طلاقهما لم يؤثر بشكل كبير عليه بسبب احترامه لرغبتهما، بالإضافة إلى أنهما إنفصلا بشكل راق، قائلًا: «أبويا وأمي انفصلا بشكل راقٍ ولم يحدث بينهما مشكلات أو أن أحد منهما عاب في الآخر، وكانت أمي تقول لي: أبوك أفضل رجل في الدنيا، والعكس صحيح حيث كان أبي يخبرني بأن أمي أفضل سيدة في الدنيا».

«صبري»: لو خُيرت بين العيش مع أسرتي وحبي للفن هختار أسرتي

وأوضح «صبري»، أنه لا يخاف من تقدم العمر، ولا مما يحدث حوله، لأنه دائما ما يواكب التطورات التي تحدث، مشيرا إلى أنه إذا عرض عليه الاختيار بين الحياة مع أسرته وحبه وعشقه للفن، لاختار أسرته.

وتابع أن أصعب حوار قدمه أثناء برنامج «النادي الدولي»، كان مع الجاسوسة «إنشراح مرسي»، لأنه كان يلزم عليه أن يخرج منها كلام يؤلمها بسبب خيانتها للبلد، رغم أنه تعلم من أساتذته احترام ضيوفه.