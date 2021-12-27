3 أسرار يكشفها سمير صبري عن نفسه في ذكرى ميلاده.. منها زواجه السري

يحل اليوم 27 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنان الكبير سمير صبري، حيث ولد في نفس هذا اليوم عام 1936، وقدم خلال مسيرته الفنية العشرات من الأفلام والمسلسلات والأغاني التي مازالت عالقة في أذهان المشاهدين، بالإضافة إلى عدد من البرامج التلفزيونية منها، «هذا المساء» و«النادى الدولي».

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن»، 3 أسرار كشف عنها الفنان سمير صبري خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، منها زواجه السري من أجنبية.

أصعب حوار

روى الفنان سمير صبري، ذكرياته عن البرامج التلفزيونية التي قدمها، مشددًا على أن أصعب حوار أجراه كان مع «الجاسوسة انشراح»، لأنه كان يكرهها بسبب عملها في الجاسوسية، وفي هذا الوقت طلبت منه وزارة الداخلية إجراء حوار معها، بعد الإفراج عنها، موضحًا أنه تعلم أن يحترم ضيوفه كما علمه أساتذته، مشيرا إلى أنه كان يلزم عليه أن يخرج منه كلام يؤلمها بسبب أنها خانت البلد.

زواجه السري

وأوضح أنه تزوج من فتاة إنجليزية في سن 20 سنة، مضيفا أنه تزوج في السر لأنها كانت «خوجاية»، موضحًا أنه بحث لها عن عمل، وبالفعل عملت في مدرسة بالزمالك، وأنه استأجر لها شقة بعيدا عن والده لأنه خشي مصارحته بهذا الأمر.

وأضاف سمير صبري خلال اللقاء، أن هذه الفتاة لم تتحمل المعيشة في بداية حياتهما، وعندما حملت ذهبت إلى لندن، مشددًا على أنه لو عاد به الزمن كان سيجمع بين أسرته الصغيرة وعمله وحبه للفن، كما فعل الكثير من النجوم.

رأي سمير صبري في برامج المقالب

وخلال حوار له أبدى الفنان سمير صبري، رفضه القاطع الظهور في برامج المقالب، التي غالبًا ما تُعرض خلال الموسم الرمضاني، إذ ذكر أن برنامج الكاميرا الخفية في الماضي، كان جيدا للغاية، لكن ما يُعرض الآن من برامج مقالب، يرفضها، قائلا «أعوذ بالله.. أبدًا.. مهزقش نفسي دلوقتي، يعني أخد فلوس عشان أتمرمغ في طين، ورغم كده أنا عارف إن برامج المقالب الحالية بتتشاف كويس»، وذلك خلال حواره في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على قناة «TeN».