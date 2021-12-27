توصيات «مصر الحديثة» للخروج من أزمة كورونا.. أبرزها ترشيد استخدام المياه

نظم حزب مصر الحديثة، اليوم، حلقة نقاشية بشأن تداعيات أزمة فيروس كورونا، وسبل الخروج من تلك الأزمة، تحت عنوان «أثر جائحة كورونا على المجتمع والفرد.. الآثار والحلول»، في مختلف مقراته داخل مصر، بحضور مجموعة من الخبراء الاقتصاديين.

وأكد الدكتور وليد دعبس رئيس الحزب، خلال بيان له، أن هذه الندوات جاءت إيمانا بالدور الحزبي التوعوي، بهدف طرح أفكار لمساعدة المتخصصين ومساعدة المواطنين على تجاوز الأزمة وتقديم روشتة للحكومة.

توصيات مهمة للحكومة

وأوضح دعبس، أنه من خلال 11 ندوة أقامها الحزب في مختلف أمانته بالمحافظات، خرج القائمون بعدة توصيات مهمة للحكومة وللمواطنين من شأنها النهوض بالاقتصاد المصري والخروج من الأزمة بشكل سلس.

ومن جانبه، قال اللواء أحمد فهمي الأمين العام للحزب، إن هذه الندوات لن تكون الأخيرة، ولكنها بداية لسلسلة كبيرة من الندوات التي يقيمها الحزب خلال الفترة المقبلة؛ لمناقشة وبحث كل ما يفيد الدولة والمواطن في مختلف نواحي الحياة، موضحا أن حزب مصر الحديثة سعى دائما لإشراك المواطنين في جلساته النقاشية حتى يكون دوما على مقربة من الشارع المصري.

وأضاف: «بفضل وعي المواطنين الحاضرين وخبراء الاقتصاد الذين دعوناهم اليوم، نجحنا في تقديم عدة توصيات من شأنها النهوض بالااقتصاد المصري وتوعية المواطن بكيفية الخروج من تلك الأزمة بشكل سلس».

وأكد الحاضرون، خلال الندوة، أن المرور من هذه الأزمة الاقتصادية الكبرى التي يمر بها العالم، يحتاج لعدة نقاط رئيسية؛ أهمها تكاتف جميع المواطنين، والإيمان بأن المصلحة واحدة، وأنه على الفرد أن يؤمن بأن المصلحة الشخصية جزء لا يتجزأ من المصلحة العامة.

الوقوف بجانب الحكومة

وشددوا على ضرورة الوقوف بجانب الحكومة في ظل هذه التحديات الكبيرة التي تواجه العالم بأسرة، والاالتزام بكامل الإجراءات التي تفرضها القيادة السياسية للعبور من الأزمة.

وتركزت توصيات الحاضرين بالنسبة للحكومة حول دعم الصناعات ذات المحتوى المعرفي، ودعم القطاعات ذات الأولوية، وهي: «الصحة، التعليم، الزراعة»، والاهتمام بالتنمية الصناعية الإقليمية وتنمية قطاع الزراعة، وترشيد استخدام الموارد المائية.

أكد الحاضرون، ضرورة توفير البنية الأساسية للتحول الرقمي، وتغيير هيكل الإدارة، وتطوير وسائل التعليم بما يتناسب مع الظروف الراهنة، وإنشاء مجمعات للصناعات الدوائية وتطوير المستشفيات الجامعية.

فيما خرج الحاضرون بتوصيات بالنسبة للمجتمع تركزت على النظر إلى أن الجائحة كان لها تأثير على الاقتصاد العالمي لجميع الدول، والبلاد تأثرت بالتبعية، ما نتج عنه تشديد الحاضرين على الالتزام بمعايير الوقاية.

وشددوا على أن الانصراف إلى المشاريع الصغيرة ضروري ومهم خاصة أنها تناسب الظروف الراهنة، وأكد الحاضرون، ضرورة تجنب الشائعات التي يروج لها البعض، واستغلال ظروف الجائحة في التعلم عن بعد.

وكان الدكتور وليد دعبس رئيس الحزب، عقد عدة اجتماعات للهيئة العليا للحزب لمناقشة إقامة فعاليات في مقرات الحزب بالمحافظات، على أن تنطلق في نفس التوقيت، وجاءت البداية بندوة تداعيات كورونا الاقتصادية، وكيفية تجاوز الأزمة، وأهم الحلول والنصائح التي يطرحها الخبراء للحكومة والمواطن.