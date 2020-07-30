مرشح حزب مصر الحديثة: القائمة الوطنية ترسخ "السياسة بمفهوم جديد"

قال المهندس محمد السباعي، مرشح مجلس الشيوخ عن حزب مصر الحديثة، وأحد أعضاء القائمة الوطنية "من أجل مصر"، إن كيان التنسيقية يحمل شعار "السياسة بمفهوم جديد" ويجري التناقش حول مختلف النقاط للخروج بتوافق وطني هدفه رفعة الوطن.

وأضاف "السباعي"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الشباب في مصر باتوا يكتسبون العديد من الخبرات حتى يقودوا هم مستقبل مصر، موضحا أنه وضمن القائمة الوطنية يجري رصد الكثير من الاختلافات في الأفكار والروئ تجاه القضايا المختلفة داخل قائمة "من أجل مصر": "بنجنب أهوائنا الشخصية، وبننطلق من مبدأ خدمة الوطن ورفعته".

وأكد أن البرلمان المصري كان له دور قوي لتحقيق طموحات الشعب المصري، ووجود الغرفة الثانية بمجلس الشيوخ سيكون لها دور استشاري لتحقيق أكبر استقرار داخلي، والذي تحقق بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.