وفاة أمين حزب مصر الحديثة في الغربية متأثرا بفيروس كورونا

توفى اللواء حسين شاهين أمين حزب مصر الحديثة بالغربية، ومساعد مدير أمن الغربية الأسبق، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وجار تغسيل وتكفين الجثمان، طبقا للإجراءات الاحترازية ودفنه بمقابر العائلة في طنطا.

كان أمين حزب مصر الحديثة بالغربية، ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد مؤخرا، وتم خضوعه للعزل حتى وفاته المنية، في الساعات الأولى من اليوم، ومن المقرر تشييع الجثمان ظهر اليوم الثلاثاء عقب صلاة الظهر، بمسجد منسي بمنطقة سيجر بدائرة أول طنطا.

في وقت سابق، كشفت مديرية الصحة بالغربية، عن تعافي 21 مصابًا بفيروس كورونا داخل مستشفى كفر الزيات العام، والسماح لهم بالخروج اليوم، بعد الانتهاء من إجراء التحاليل والأشعة اللازمة.

وقال الدكتور عبد العال قوزع مدير مستشفى كفرالزيات العام، المخصص كعزل صحي كامل لعلاج حالات كورونا، إن 21 مصابا بفيروس كورونا المستجد، تماثلوا للشفاء وتم السماح لهم بالخروج من المستشفى.

وأوضح مدير مستشفى كفرالزيات العام، أن خروج تلك الحالات جاء بعد تلقيهم العلاج اللازم، طبقا لبرتوكول علاج الوزارة، والدعم النفسي الكامل، وتحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية، لافتا إلى استقرار معظم الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد فى المستشفى.

وأشار مدير المستشفى، إلى جودة الخدمة العلاجية المقدمة بالمستشفى، والدور الإنساني الذي يقوم به طاقم التمريض وإشراف الحجر الصحي، تجاه الحالات وخاصة كبار السن، والعمل على رعايتهم، وتقديم كل أوجه المساعدة الطبية والنفسية والمعنوية لهم لاستكمال مسيرة الشفاء.