«الرقابة الصحية» تعلن آليات تقدم مراكز العلاج الطبيعي للاعتماد دوليا

كشف الدكتور إسلام أبويوسف، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، عن آلية التقدم للاعتماد في مراكز العلاج الطبيعي دولياً، موضحاً أن أي مركز علاج طبيعي مرخص يحق له التقدم للاعتماد وليس قسم في مستشفى لأن القسم يتم تقييمه داخل المستشفى، لافتاً إلى إتاحة الإصدار العربي لمعايير اعتماد مراكز العلاج الطبيعي دولياً يوم 15 يناير المقبل.

تقييم مراكز العلاج لمدة أربعة أشهر

وأضاف «أبويوسف»، خلال مشاركته في مؤتمر إعلان اعتماد معايير مراكز العلاج الطبيعي دولياً، أنه يمكن للمركز التقديم للاعتماد في الوقت الحالي ويتم تقييم المركز على مدار أربعة أشهر، مشدداً على ضرورة أن يكون 60% من أعضاءه من أعضاء المهن الطبية.

خطوات اعتماد مراكز العلاج الطبيبي

وتابع: «بعد التقديم للاعتماد يتم تحديد ثلاثة مواعيد من المركز لزيارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والتي تراعي تنفيذ كافة الإجراءات القانونية والعلمية للاعتماد، مؤكداً أن زيارة فريق الهيئة تشمل إثنين من فئتين مختلفتين لتقييم جميع المستندات وفريق العمل وملاحظة آلية العمل نفسها»، موضحاً: «بعدها يرسل الفريق نتائج الزيارة وتعرض على لجنة الاعتماد دون اسم المركز وهناك قواعد لإتخاذ القرار».

آخر موعد موعد للتسجيل الإثنين المقبل

وأشار إلى أن اليوم الإثنين هو آخر موعد للتسجيل للاعتماد، موضحاً أن الاعتماد يتم مباشرة بعد ذلك دون تسجيل في البداية للتسهيل على مراكز العلاج الطبيعي.

من جهته، قال الدكتور حافظ شوقي، وكيل نقابة العلاج الطبيعي، إن النقابة تستهدف اعتماد 50 مركزًا من مراكز العلاج الطبيعي حتى شهر أكتوبر المقبل 2022، خاصة بعد إعلان معايير اعتماد مراكز العلاج الطبيعي دولياً.

نستهدف اعتماد 50 مركزا للعلاج الطبيعي أكتوبر المقبل

وأضاف «شوقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن النقابة لديها ما يقرب من 5000 مركز من مراكز العلاج الطبيعي، مؤكداً أن إعلان معايير الاعتماد يفتح الباب واسعاً أمام تقديم أفضل الخدمات الصحية، لافتاً إلى أنّ اعتماد 50 مركزا للعلاج الطبيعي يمثل 1% من إجمالي مراكز العلاج الطبيعي في مصر.

نسبة نجاح مراكز العلاج الطبيعي بلغت99.6%

وفي سياق متصل، قال أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن نسبة نجاح اعتماد مراكز العلاج الطبيعي 2021 الصادرة عن الهيئة على اعتماد الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية «الأسكوا» بلغت 99.6% ، داعيا كافة مراكز العلاج الطبيعي بمختلف أنواعها للتسجيل بالهيئة وفقا المعايير الجديدة حتى تتمكن من التعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل فضلا عن تقديم خدمات صحية ترقي إلى مثيلاتها العالمية.

تطوير وإعداد معايير اعتماد العلاج الطبيعي

وأضاف خلال المؤتمر الذي نظمته اليوم الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع النقابة العامة للعلاج الطبيعي أنه على مدار 18 شهراً، قامت لجنة من خبراء وأساتذة العلاج الطبيعي في مصر واستناداً إلى المعايير العالمية في مجال العلاج الطبيعي، بتطوير وإعداد معايير اعتماد مراكز العلاج الطبيعي والتي اشتملت علي أربعة أقسام هي «متطلبات وشروط الاعتماد، معايير الرعاية المتمركزة حول المريض، المعايير المتمركزة حول المؤسسة وخدمات العلاج الطبيعي المنزلية».

وضع المعايير وفقا للدراسات على أرض الواقع

وتابع إسماعيل: «أعقب ذلك طرح المعايير للدراسة الميدانية والتي شارك فيها أكثر من 30 مركزا للعلاج الطبيعي في مصر لقياس مدي فاعلية وكفاءة تلك المعايير ومدي سهولة تطبيقها على أرض الواقع بالإضافة إلى تقييمها بواسطة مجموعة من خبراء الجودة ثم الأخذ بمعطيات تلك الدراسات وتحليلها والعمل عليها حتي تكون واقعية ومحدثة وقابلة للتطبيق.