«طلعت على الرصيف وصعدت فوق عربية مركونة».. حوادث «الستات» بين الطرائف والدراما

مقطع فيديو وثق واقعة غريبة، أثارت ضحك وسخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد مشاهدة سيارة سيدة أثناء قيادتها لها، وهي ترتفع عن الأرض لتصعد فوق سيارة أخرى بإحدى الشوارع الجانبية بمنطقة شبرا، ما أعاد الحديث عن «سواقة الستات» من جديد، التي يتهمها البعض بقلة خبرتها.

تقدم «الوطن» لقرائها في التقرير التالي، أبرز حوادث الطرق التي تسببت فيها السيدات كالآتي:

سيدة تدهس شابا في سوهاج بعد صعودها على الرصيف

واقعة مأساوية لم يمر عليها سوى أشهر قليلة، حين لقى شاب مصرعه على يد سيدة، كانت تقود سيارتها بالقرب من المخبز الآلي بمحافظة سوهاج، واستقر جسد المجني عليه أسفل عجلات السيارة، وتلقى قسم شرطة أول سوهاج بلاغًا يفيد بتفاصيل الواقعة، بعد أن لفظ الشاب أنفاسه الأخيرة ولقى مصرعه في الحال قبل وصول إلى أقرب مستشفى في محاولة لإسعافه.

وأوضحت التحريات، أن المتهمة لا تُجيد القيادة حيث اختلت عجلة القيادة في يدها ولم تستطع العودة إلى الخلف أو إيقاف السيارة، وذلك أثناء عبور الشاب للطريق.

وفاة سيدة وإصابة ابنتها في حادث انقلاب سيارتها بكفر الشيخ

كانت تقود سيدة سيارتها على الطريق الدولي الساحلي بالبرلس في محافظة كفر الشيخ، وفجأة انقلبت سيارتها مما تسبب في وفاتها وإصابة ابنتها التي كانت ترافقها في رحلتها، وكشفت التحريات أن السيدة المتوفاة كانت تقيم في محافظة الشرقية وأثناء ذهابها لأحد أقاربها وقع حادث انقلاب سيارتها، الذي أسفر عن وفاتها وإصابة نجلتها بسحجات متفرقة بجسدها، وتم نقل المتوفية إلى المشرحة والمصابة إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وفاة سيدة وابنتها وإصابة ثلاثة من أفراد أسرتها أثناء قيادتها

وفي منطقة الهرم، انقلبت سيارة كانت تقودها سيدة أيضًا مما تسبب في مصرعها هي وابنتها وإصابة ثلاثة آخرين من أفراد أسرتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة، وتبين أن السيدة أثناء قيادة لسيارتها بمنطقة الهرم انقلبت السيارة مما أدى لسقوط ضحايا ومصابين.

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سيدة تصيب مواطن وتحطم واجهة محل بالمنصورة

كانت تقود سيدة سيارة بدون رخصة قيادة في مدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية، وفجأة صدمت بأحد المواطنين، أثناء محاولتها الهرب من ونش المرور في المدينة، وبعدها اصطدمت بمحل حلويات في شارع قناة السويس، مما أسفر عن تحطم واجهته الزجاجية، وصعدت بسيارتها رصيف المشاة.