شاهد عيان يكشف كواليس سقوط سيارة من أعلى كوبري صفط: أنقذنا سيدة بصعوبة

سقطت سيارة مساء اليوم الخميس، من أعلى كوبري صفط اللبن، ما أسفر عن إصابة السائق و3 من المرافقين له.

وأجرت «الوطن» بثًا مباشرًا من موقع سقوط سيارة من أعلى كوبري صفط اللبن بمنطقة بولاق الدكرور، وروي أحد شهود العيان كواليس وقوع الحادث.

شاهد عيان يكشف تفاصيل الحادث

وقال مصطفى، أحد شهود العيان على حادث سقوط سيارة من أعلى كوبري صفط اللبن بمنطقة بولاق الدكرور، إنه وقت الحادث كان جالسًا أمام المحل الذي يعمل به، وتفاجأ بسقوط السيارة، والتي تحطمت بالكامل.

وأضاف أن الحادث تسبب في إصابة أكثر من شخص، تصادف مرورهم أسفل الكوبري خلال سقوط السيارة، ومنهم سيدة، لافتا إلى أن المواطنين أخرجوا السيدة من تحت السيارة بصعوبة.

كما كشف عن سقوط جزء من السور الحديدى للكوبري على بعض الأشخاص، ما أسفر عن إصابتهم.

وأشار شاهد العيان إلى أنه بمجرد وقوع الحادث، تم إبلاغ النجدة والإسعاف التي حضرت في أقل من 10 دقائق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

بلاغ إلى قسم الشرطة

وتعود تفاصيل الحادث إلى ورود بلاغ إلى قسم شرطة بولاق الدكرور من الأهالي يفيد بسقوط سيارة من أعلى كوبري صفط اللبن، وإصابة السائق وثلاثة آخرين من المرافقين له، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، والمقدم محمد طبلية رئيس مباحث بولاق الدكرور.