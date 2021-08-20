مصرع سيدة وإصابة 5 أشخاص بينهم أطفال في انقلاب سيارة بمطروح

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 5 مواطنين آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق محور الضبعة الإقليمي «الضبعة - القاهرة»، منذ قليل، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين وجثمان المتوفية للمستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية ومدير أمن مطروح بالحادث.

حالات المصابين بحادث طريق «الضبعة -القاهرة»

واستقبل مستشفى العلمين النموذجى ،اليوم الجمعة، جثة و5 مصابين في الحادث هم: «أميره رمضان عبدالجليل، 30 سنة، وأحمد رشدي عبدالنبي 35 سنة، وآسر أحمد رشدي 5 سنوات، وإياد أحمد رشدي 3 سنوات، ورشدى عبد النبى رزق، 68 سنة»، كما استقبل المستشفى لبنى محمد رشدي، 64 سنة جثة هامدة.

التحفظ على الجثة ومعاينة حادث طريق الضبعة

وقررت النيابة العامة التحفظ على الجثة ضحية الحادث، تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة ووضعها بثلاجة الموتى بمستشفى العلمين النموذجى، وإنتقلت مباحث قسم شرطة العلمين إلى موقع الحادث وجارى الفحص والمعاينة للكشف عن أسباب وملابسات وقوع الحادث، وجارى إستكمال الفحوصات الطبية لجميع المرضى بقسم الطوارىء بالمستشفى.