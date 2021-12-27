انطلاق الاجتماع السداسي لبحث سبل دعم القضية الفلسطينية

بدأ منذ قليل اللقاء السداسي الوزاري الفلسطيني المصري الأردني في القاهرة لبحث القضية الفلسطينية، وفق صور نشرها المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ.

اللقاء ضم كل من وزير الخارجية سامح شكري ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ واللواء ماجد فرج مدير المخابرات الفلسطينية والوزير عباس كامل مدير المخابرات المصرية.

ويهدف الاجتماع الوزاري السُداسي لمصر والأردن وفلسطين إلى تبادل الرؤى والتباحث حول سبل دعم القضية الفلسطينية ومناقشة آخر تطورات الشأن الفلسطيني.