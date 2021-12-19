لجنة فلسطين بالبرلمان العربي تدعو لتشكيل لجنة لرصد الانتهاكات بالسجون الإسرائيلية

عقدت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، اجتماعها الثاني بالعاصمة الأردنية عمان، برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، إذ ناقشت اللجنة تطورات القضية الفلسطينية والوضع في الأراضي المحتلة، واستعرضت جهود وتحركات البرلمان العربي لدعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وآخرها أثناء جولة البرلمان العربي في عدد من الدول الأوروبية.

وقف جرائم سلطات القوة القائمة بالاحتلال في مدينة القدس

وعقد رئيس البرلمان العربي لقاءات مع عدد من الشخصيات الأوروبية ورؤساء البرلمانات والاتحاد البرلماني الدولي، والتي تناولت دعم القضية الفلسطينية، والمطالبة بوقف جرائم سلطات القوة القائمة بالاحتلال في مدينة القدس المحتلة، والاعتداء على الحرم الإبراهيمي، والجرائم التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، كما دعت لتشكيل لجنة تقصي حقائق من الأمم المتحدة لرصد الانتهاكات بالسجون الإسرائيلية.

وأكدت اللجنة على استمرار البرلمان العربي في جهوده والتواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية والأمم المتحدة لدعم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة، وعلى رأسها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من المعتقلات والسجون الإسرائيلية.

دعم خطة السلام التي أطلقها الرئيس الفلسطيني

واعتمدت اللجنة مشروع قرار بشأن مستجدات الوضع في الأراضي الفلسطينية، ومن بين ما جاء فيه دعم خطة السلام التي أطلقها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأمم المتحدة، وخطة تحرك على المستويين الإفريقي والأوروبي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وسوف يعرض مشروع القرار على جلسة البرلمان العربي الثانية المقرر عقدها بتاريخ 23 ديسمبر 2021 بالمملكة الأردنية الهاشمية.