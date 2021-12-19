حرائق في فلسطين والسودان.. «صور وفيديوهات»

شهدت دولة فلسطين، خلال الساعات القليلة الماضية، وقوع حريق اندلع في مصنع ومخزن للمواد البلاستيكية غربي رام الله، الواقعة في الضفة الغربية المحتلة، دون الإبلاغ عن وقوع أضرار، فيما شهد السودان، حريقا على نحو 1000 نخلة في الولاية الشمالية.

وقالت السلطات الفلسطينية، مساء أمس السبت، إن فرق الإطفاء عملت على السيطرة على حريق ضخم اندلع في مصنع ومخزن للمواد البلاستيكية في قرية بيت عور التحتا غربي رام الله الواقعة في الضفة الغربية المحتلة.

المصنع يقع على مساحة 5 دونمات

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطينيي المقدم نائل العزة، في حديث لوكالة الانباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، أن طاقما مكونا من 50 عنصرا من الدفاع المدني من محافظات: رام الله والقدس وسلفيت، عملوا على اخماد الحريق.

وأشار العزة، إلى أن المصنع يقع على مساحة 5 دونمات «الدونم يعادل 1000 متر مربع» من الصفيح والهياكل المعدنية.

وفي السودان، اندلع حريق ضخم في أراضي قرية أرو جنوب وحدة عبري الإدارية بمحلية حلفا في الولاية الشمالية مساء أمس الأول الجمعة، وأتى على نحو 1000 نخلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا».

من جانبه، قال شاهد عيان من شباب القرية، يدعى معني الحسن عز الدين، إن أهل القرية لم يتمكنوا من إخماد الحريق بالرغم من مشاركة وحدة الدفاع المدني بـ عبري، مشيرا إلى أن الرياح ساهمت في امتداد وتوسع الحريق بشكل كبير، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

تعرض 10 أفدنة من محصول الفول المصري للتلف

وتعرضت 10 أفدنة من محصول الفول المصري والبصل في مناطق متفرقه للتلف نتيجة ارتفاع الحرارة في محيط الزراعة الشتوية جراء الحريق.

وفي 21 يونيو الماضي، تعرضت 4 سواقي بمنطقة مشكيلة بمحلية دلقو إلى حريق خلف خسائر وأضرارا كبيرة في أشجار النخيل تقدر بحوالي خمسة عشرة ألف نخلة

وأكد الملازم شرطة وائل عزمي من إدارة الدفاع المدني بالولاية الشمالية في تصريح (لسونا) أن قوات الدفاع المدني بمحليتي دنقلا ودلقو، ساهمت بشكل كبير في احتواء الحريق الذي تعرضت له منطقة مشكيلة بمحلية دلقو وتقليل حجم الخسائر والاضرار

وجدد مواصلة مجهودات قوات الدفاع المدني في مجابهة حرائق النخيل المتكررة بعدد من محليات الولاية رغم شح الإمكانيات وعدم توفر العدد الكافي من عربات الأطفاء.