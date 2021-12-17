«جوجل» شاهد على دعم المصريين لغزة.. سر البحث عن علم فلسطين في 2021

شهد محرك البحث «جوجل» كثير من العمليات البحثية في عام 2021، عن علم دولة فلسطين المحتلة، في إطار سعى ملايين المستخدمين للشبكة العنكبوتية في مصر للحصول على صورة العلم، الأمر الذي يدعو للتساؤل عن سر بحث المصريين عن علم فلسطين خلال عام 2021.

سر بحث المصريين عن علم فلسطين في 2021

تعد حرب غزة الدائرة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمواطنين الفلسطينيين، وانتهاك الكيان لحرمة الأراضي المقدسة، هي العامل الأساسي لسر بحث المصريين عن علم فلسطين في 2021، إذ استخدم المصريون باختلاف فئاتهم العمرية، صورة علم فلسطين، من أجل إعلان التضامن مع أخواتنا في غزة وشهدائهم وجرحاهم ومعتقليهم.

واجتاحت صورة العلم الفلسطيني مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت الحرب الدموية جرّاء القصف الجوي الإسرائيلي الذي أدى لاستشهاد ما يقرب من 243 فلسطينيًا بينهم 66 طفلًا وإصابة أكثر من 1900 شخص، فيما نزح أكثر من 75 ألف فلسطيني، لجأ منهم ما يزيد عن 28 ألفًا إلى مدارس تابعة لوكالة الأونروا.

«الوطن» ترصد في التقرير التالي، التسلسل الزمني الذي أدى لاندلاع شرارة الحرب على قطاع غزة في 12 مايو الماضي.

6 مايو: الاعتداء على مظاهرة فلسطينية

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على تظاهرة فلسطينية باستخدام الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت، واعتقلت 6 من سكان الحي وأصابت أكثر من 136 فلسطيني، عقب تنظيم وقفة تضامنية مع أهالي حي الشيخ جراح، الذين كانوا يواجهون حينها قرارًا من المحكمة الإسرائيلية العليا بإخلاء 7 عائلات فلسطينية من سكان الحي من منازلهم لصالح تسكين مستوطنين إسرائيليين مكانهم.

8 و9 مايو: مواجهات واقتحامات للمسجد الأقصى

بعد يوم من المواجهات والاقتحامات للمسجد الأقصى، ساد هدوء حذر في ساحات الأقصى ومحيط البلدة القديمة مع انتشار كثيف لجنود الاحتلال الإسرائيلي، ووقعت مواجهات ليلية في حي الشيخ جراح وباب العامود والبلدة القديمة، نتج عنها جرح 90 فلسطينيًا، واعتقال العشرات، وأغلق الاحتلال حي الشيخ جراح، ومنع دخول غير سكانه.

11 مايو.. قصف شواطئ قطاع غزة

في ساعات الصباح الأولى قصفت زوارق حربية إسرائيلية شواطئ قطاع غزة، أعلن بعدها الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية على قطاع غزة تحت اسمِ «حارس الأسوار»، وأعقب ذلك غارة إسرائيلية استهدفت محيط ميناء خان يونس، فيما ردَّت فصائل المقاومة عبر إطلاق دفعة من الصواريخ باتجاه بلدات إسرائيلية.

12 مايو: بداية الحرب على قطاع غزة

يعد ذلك التاريخ هو بداية الحرب الحقيقية على قطاع غزّة، حيث شنّ الاحتلال غارات متتالية استهدفت مبنى الجوهرة السكني ما تسبّب في تدميرهِ جزئيًا في الوقت الذي واصلت فيه فصائل المقاومة الردّ على القوات الإسرائيلية عبر مجموعة من الرشقات المتتاليّة من الصواريخ الفلسطينية محلية الصنع، وانطلقت حينها حملة تضامنية واسعة مع الشعب الفلسطيني باستخدام صور علم الأراضي المحتلة على مواقع التواصل، وكان ذلك هو سبب سر بحث المصريين عن علم فلسطين في 2021.

مجازر إسرائيل في حق المواطنين

وارتكب سلاح الجو الإسرائيلي مجازر بحق الفلسطينيين العزل في القطاع، واستمر العدوان حتى منتصف ليل يوم 20 مايو، قبل أن تلعب مصر دور الوسيط لوقف إطلاق النار بين الجانبين، وأبلغ الوسيط المصري إسماعيل هنية أن وقف إطلاق النار سيبدأ الساعة الثانية فجر الجمعة، كما صدر بيان رسمي مصري أكّد التوصل إلى اتفاقٍ لوقف إطلاق نار متبادل ومتزامن في غزة، وأنّ مصر سترسل وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية لمتابعة تنفيذ الاتفاق.

21 مايو: الإعلان عن وقف إطلاق النار

بينما أعلنَ الناطق باسم سرايا القدس أنّهم ملتزمون بوقف إطلاق النار مع التشديد الحازم على الرد على أي خرق إسرائيلي، وعقب ذلك الإعلان انطلقت الاحتفالات في شوارع غزة ومدن الضفة الغربية، وذلك مع دخول وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل حيّز التنفيذ، جاء ذلك بالتزامن مع قرار سلطات الاحتلال فتح معبر كرم أبو سالم التجاري جنوبي قطاع غزة لعدة ساعات، بعدما كانت قد أغلقتهُ خلال الاشتباكات.