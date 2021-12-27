غدا.. وصول 4 جثامين لأسرة مصرية لقيت مصرعها خلال توجهها للعمرة

كشف مصدر في المملكة العربية السعودية، وصول جثامين الأسرة المصرية التي لقيت مصرعها في السعودية قبل أيام، غدًا في تمام الساعة 03.00 عصرًا بتوقيت القاهرة، موضحًا أنَّه سيجرى نقل الجثامين عبر الرحلة رقم 2652 مصر للطيران التي ستقلع في تمام الساعة 01.00 ظهرًا يرافقهم اثنين من ذوي الضحايا.

طفلان في المستشفى لتلقي العلاج

وحسب المصدر، الأسرة كانت مكونة من أب وأم و5 أبناء، إذ توفي الأب والأم وطفلان وبقي طفل آخر في المستشفى السعودي الألماني وطفلة رابعة في مستشفى القويعية العام، بينما خرجت رضيعة من المستشفى.

الأسرة كانت في طريقها لأداء العمرة

ولفت المصدر، إلى أنَّ أفراد الأسرة جميعا كانوا في طريقهم إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.

جدير بالذكر، أنَّ وزير القوى العاملة محمد سعفان تلقى تقريرًا عاجلًا بذلك من الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالعاصمة الرياض، وجرى تكليف مكتب التمثيل العمالي بتقديم خالص العزاء لأقرباء وزملاء المتوفين نيابة عنه، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.