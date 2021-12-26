الانتهاء من إجراءات نقل جثامين ضحايا حادث «العمرة» في السعودية

كشف ناصر أبو زيد شقيق المهندس عبد السلام أبو زيد الذي توفي وثلاثة من أسرته وأصيب ثلاثة أطفال آخرين، في حادث مروع أثناء أداء مناسك العمرة في السعودية، أنه تم الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة في المملكة العربية السعودية، والانتهاء من تصاريح الدفن والإجراءات اللازمة لنقل الجثامين إلى مصر خلال الساعات المقبلة.

موعد دفن جثامين ضحايا حادث السعودية في المنوفية

وأضاف «أبو زيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لم يتم تحديد موعد وصول الجثامين التي توفيت في حادث السعودية إلى مصر حتى الآن بشكل محدد، لتشيعهم إلى مثواهم الأخير، موضحا أن الجهات المعنية في الخارج تتابع معهم الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة في السعودية.

وأوضح، أن الأطفال المصابين الثلاثة حالتهم الصحية كما هي، أحدهما مصاب بنزيف داخلي وطفلة مصابة بكسور وكدمات في الجسم، وطفل رضيع حالته جيدة، موضحا أنه يتم متابعة حالتهم الصحية مع الأطباء في السعودية والاطمئنان على سلامتهم بشكل مستمر للتأكد من حالتهم الصحية.

تفاصيل حادث مروع لأسرة مصرية في السعودية

وشهدت مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، حادثا مروعا لأسرة مكونة من 7 أشخاص مصريين من أبناء محافظة المنوفية، أثناء ذهابهم لأداء مناسك العمرة، وجرى نقل الجثامين إلى المستشفى والمصابين لتلقي الرعاية اللازمة، وتلقت الجهات المعنية في الخارج إخطارا بالواقعة وتم إخطار أسرة المهندس المتوفي وإخطارهم بالواقعة ومتابعة كافة الإجراءات القانونية مع الأسرة.