السعودية تعلن ضوابط جديدة للحج والعمرة.. وتطبيقان لتيسير الإجراءات

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن تفاصيل جديدة لاستخراج تصاريح أداء العمرة اعتبارا من يناير المقبل، وذكرت الوزارة على حسابها الرسمى على موقع تويتر، أن إتاحة خدمة إصدار التصاريح لأداء العمرة سيكون من خلال تطبيق "اعتمرنا" للراغبين بأداء العمرة أو لأحد المرافقين لهم، وبحسب موقع قناة العربية، فإن المعتمرين القادمين من الخارج، سيتوجب عليهم تسجيل إثبات اللقاح في منصة "قدوم" قبل دخول السعودية، والتسجيل في تطبيقي "توكلنا واعتمرنا" بعد أن أصبحا متوفرين للمعتمرين القادمين من خارج المملكة، وذلك على اختلاف نوع تأشيراتهم.

ويعتمد تطبيق "اعتمرنا" على توفير المعلومات للمعتمرين الخاصة بالسعة المحجوزة داخل الحرم المكي، وذلك عن طريق الألوان، حيث يشير اللون الأحمر إلى وجود "زحام مرتفع" أما اللون الأخضر فيشير إلى "زحام خفيف" داخل الحرم المكي.

ويشار إلى أن التطبيق قد تم إطلاقه عن طريق وزارة الحج والعمرة السعودية، في 27 سبتمبر الماضى، وفقا للإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة فيروس كورونا، وبدأ استخدامه بشكل فعلى من 14 أكتوبر الماضى، بالنسبة للمواطنين السعوديين وكذلك المقيمين داخل المملكة.

"اعتمرنا" و"توكلنا" يوفران اختيار وقت العمرة

وأوضحت الوزارة السعودية، على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" أن التطبيق يعمل بالتزامن مع تطبيق توكلنا الذي أطلقته السلطات السعودية، ويوفر معلومات عن تلقي الشخص للقاح فيروس كورونا من عدمه، كما يوفر "توكلنا" خاصية إمكانية اختيار الوقت واليوم المناسب للمعتمر ليختار من بينها ما يسهل عليه العمرة أو الحج فيما بعد .

شركات السياحة الدينية مسئولة عن استخراج تصاريح القادمين من الخارج

وأضافت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن إصدار تصاريح العمرة، والصلوات داخل الحرم، والزيارة، يصبح ممكنا بعد تحديث الحالة الصحية للمعتمر، وأضافت أن شركات السياحة الدينية، سيكون من مسئولياتها استخراج تصاريح المعتمرين القادمين من الخارج. يذكر أن وزارة الحج والعمرة السعودية سبق وأعلنت أن الفئات المسموح لهم أداء العمرة أو الصلاة فى الحرمين وزيارة الروضة الشريفة هم من بلغت أعمارهم 12 عام فيما فوق.