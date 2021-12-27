إطلاق الإصدار الثالث من دليل قرارات لجنة شعب اللغات بجامعة بني سويف

استعرض الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، تقريراً حول الإصدار الثالث من دليل قرارات اللجنة العليا لشعب اللغات والبرامج الجديدة، وذلك في إطار تعزيز قيم الشفافية وتحقيق عدالة تنفيذ وتطبيق القرارات التنظيمية، وتطبيق آليات الحوكمة الداخلية لصالح منسوبي الجامعة.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا للشعب والبرامج الجديدة، بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب والدكتور ممتاز حجاب المنسق العام لشعب اللغات والبرامج الجديدة، وعمداء الكليات أعضاء اللجنة، والمستشار المالي.

وأوضح الدكتور منصور حسن، أن الدليل يحتوي على نسخة من اللائحة الموحدة للشعب والبرامج، بالإضافة إلى القرارات الوزارية المكملة، لافتاً إلى أن كافة إصدارات الدليل تم تصميمها وتنفيذها داخلياً من خلال كوادر الجامعة، و تم طباعته بدار الطباعة والنشر بهدف الاستفادة من إمكانات الجامعة وترشيد الإنفاق، مشيراً إلى أن الدليل متوفر أيضاً بنسخة إلكترونية على الموقع الرسمي.

من جانبه، أشاد الدكتور ممتاز حجاب، بنجاح ورشة العمل الخاصة بتدريب منسقي شعب اللغات والبرامج الجديدة والمسئول المالي والإداري بكل شعبة، لافتاً أنه تم شرح نموذج الموازنة التقديرية الموحد لمنسقي شعب اللغات والبرامج خلال انعقاد الورشة، طبقا للوائح والقوانين المنظمة، بالإضافة إلى كيفية استخدامها والاستفادة منها في تنفيذ الخطط الاستراتيجية، وايضا توجيهات الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة للسادة المنسقين بالكليات والمعاهد بشأن تذليل أي عقبات أمام الطلاب والعمل بتفعيل أنظمة الجودة في كافة الإجراءات الأكاديمية منها والإدارية.