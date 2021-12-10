منصة الكتاب الإلكتروني أمام طلاب جامعة بني سويف

بدأت جامعة بني سويف في إجراءات تفعيل منصات الكتاب الإلكتروني بكل كليات الجامعة أمام الطلاب، والتي تشمل رفع المادة العلمية على هيئة ملفات PDF ،word، وفيديوهات، وصور، حيث يستطيع الطالب مطالعة وتحميل المواد العلمية من خلال الحساب الخاص به، كما يستطيع أستاذ المادة إنشاء بنوك أسئلة لتقييم الطلاب من خلال المنصة ومعرفة نتيجة التقييم في الحال، بالإضافة إلى رفع الجداول الدراسية وجداول الاختبارات وربطها بنظم المعلومات.

رئيس جامعة بني سويف: الكتاب الإلكتروني يوفر المادة العلمية أمام الطلاب بسهولة

وقال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إن تفعيل منصة الكتاب الإلكتروني يأتي في إطار توجه الجامعات لتحقيق التحول الرقمي على كل المستويات والأصعدة وبما يسهم في توفير المادة العلمية للطلاب أون لاين عبر منصات الجامعات المختلفة بما يضمن الحفاظ على أطراف المنظومة التعليمية، فالتعليم الجامعي من المفترض ان يكون قائما على البحث والاطلاع من المراجع والكتب المختلفة المتعددة، وليس من كتاب واحد مطبوع، ولذلك سيتم إتاحة الكتب عبر منصة الجامعة الإليكترونية والتي تتيح للطالب البحث والإطلاع.

رئيس جامعة بني سويف: الكتاب الإلكتروني يضمن اكتشاف طاقات الطلاب الإبداعية

وأضاف رئيس جامعة بني سويف إن الكتاب الإلكتروني يضمن تخفيف النفقات والمصروفات على الطلاب، وإتاحة جميع المعلومات لهم، بالإضافة إلى عرض المواد العلمية بشكل جذاب، بجانب اكتشاف طاقات الطلاب الإبداعية، والاعتماد علي المراجع والمواد التعليمية المختلفة، فضلا عن سهولة الوصول للمواد التعليمية عبر موبايل.

أنشئت جامعة بنى سويف كفرع لجامعة القاهرة عام 1981، لكنها استقلت بموجب القرار الجمهوري رقم (84) لسنة 2005، وتضم الجامعة الآن 33 كلية ومعهدا، بينها كليات ومعاهد فريدة من نوعها في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

منصة جامعة بني سويف الإليكترونية

يقع المقر الرئيسي لجامعة بني سويف في ميدان العبور بمدينة بني سويف «القديمة»، وتقع بعض الكليات في مجمع كليات جامعة بني سويف شرق النيل، بمدينة بني سويف الجديدة، وللوصول إلى منصة جامعة بني سويف اضغط هنا