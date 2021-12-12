محافظ بني سويف يشيد بخطة الدولة لافتتاح 25 جامعة تكنولوجية: خطوة مميزة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية المشروع القومي الذي تنفذه الدولة في مجال التعليم التكنولوجي من خلال إنشاء جامعات ذات مستوى عالمي متخصصة في المجال، والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن الرؤية التنموية 2030،التي تتضمن خطط طموحة لتحقيق نقلة نوعية في كافة الجوانب، لاسيما وأن هذا النوع يدعم فرص العمالة المصرية في الحصول على فرص عمل بسوق العمل المحلي والعالمي،بجانب توفير العناصر المتكاملة والمميزة التي ستمثل سواعد الوطن في استكمال جهود البناء والتنمية الشاملة،مؤكدا على أن خطة الدولة لافتتاح 25 جامعة تكنولوجية تعد خطوة طموحة ومميزة، ويعد نتيجة مثمرة ونوعية في مجال التعاون المصري الكوري.

وأِشار المحافظ إلى أن تواجد جامعة تكنولوجية على أرض المحافظة ضمن 3 جامعات تم افتتاحها على مستوى الجمهورية يعد تأكيدا على توجيهات القيادة السياسية بتنمية الصعيد، وسيدعم ذلك قدرات المحافظة، حيث أضافت مميزة تنافسية للمحافظة لتعظيم الميزات النسبية الأخرى ، خاصة في مجالات الاستثمار والصناعة والتصنيع الزراعي وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وغيرها من القطاعات والمجالات التي تمتلك فيها المحافظة فرص واعدة

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالأستاذ الدكتور محمد ندا رئيس الجامعة التكنولوجية،لبحث سبل تعظيم التعاون بين المحافظة والجامعة في تنفيذ الإستراتجية التنموية المحلية للمحافظة التي تتضمن 6 قطاعات اقتصادية من أبرزها تنمية قطاع تكنولوجيا الاتصالات التي تمتلك فيه المحافظة ميزات تنافسية وموارد نوعية تؤهلها لتكون إحدى القلاع الهامة في هذه الصناعة التي توفر مزيد من فرص العمل ، وتعزز من موقف ومكانة المحافظة في المجالات الاستثمارية بمختلف أنواعها

وتمت المناقشة لتعظيم الاستفادة في مجال خدمة ذوي الهمم من الأشخاص ذوي الإعاقة،خاصة مع قيام الجامعة التكنولوجية "هذا العام" باستحداث برنامج خاص بتكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية؛كمجال تكنولوجي جديد يلبي احتياجات سوق العمل من التكنولوجين الأكفاء في المجال الطبي لخدمة المرضى من خلال وتصميم وإنشاء الأطراف الاصطناعية لمن عانوا من بتر أحد الأطراف أو الذين ولدوا بدونها، بالإضافة إلى تقييم وتصميم وإنشاء تقويم للعظام لتحسين الصحة والراحة ، وذلك بجانب البرامج الدراسية بالكلية وهى (الميكاترونكس- تكنولوجبا المعلومات -الأوتوترونكس -الطاقة الجديدة والمتجددة)،والتي تضم الاستعدادات لإعداد الجداول الدراسية لجميع الفرق بجميع البرامج وتوافر نخبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من خلفيات وخبرات متنوعة صناعية وتكنولوجية وطبية وهندسية

تطرق اللقاء لمناقشة التعاون في دعم خطة المحافظة في مجال ريادة الأعمال وتحفيز توجه الشباب نحو العمل الحر ، خاصة في المجالات الإنتاجية ، لاسيما وأن الدولة تتبنى خططا ومشروعات لتعزيز الفكر التنموي الطموح الذي يدعم الاقتصاد القومي ، ويحد من البطالة،ويرتقي بجودة ومستوى معيشة المواطن،حيث أشار رئيس الجامعة " د.محمد ندى"إلى أن الجامعة وقعت العديد من البروتوكولات والشراكات مع عدد من الهيئات والمؤسسات الصناعية داخل المحافظة وخارجها،منها:( الهيئة العربية للتصنيع صندوق تطوير التعليم ممثلًا في المجمع التكنولوجي بالفيوم، وشركة سامسونج العالمية K مؤسسة السويدي والوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا)، ومعهد بحوث الإليكترونيات، ووكالة الفضاء المصرية، وعقد اتفاق إنشاء نادي ريادة الأعمال)

وأضاف" ندى" أنه تم عقد تدريب لطلاب الجامعة في العديد من الهيئات والمؤسسات والكيانات الصناعية للمرة الأولى، بالإضافة إلى مجمع الفيوم التكنولوجي، بهدف منح طلاب الجامعة فرصة تعليمية تجريبية تطبيقية وتزويدهم بما يلزم من تدريب مهني جيد؛ لإكسابهم خبرات متميزة تساعدهم على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي

فيما أشار محافظ بني سويف إلى أنه قد شكل لجنة لتطوير قطاع الاتصالات، والتي تواصل لبحث الموقف التنفيذي لما تم الاتفاق عليه في اجتماعات وتنسيقات سابقة، فيما يتعلق بإستراتيجية المحافظة لتنمية قطاع الاتصالات بالمحافظة ووضع التنظيمات والسياسيات الملائمة للقطاع، لاسيما وأن بني سويف تعد من أفضل الأنظمة الصاعدة الواعدة بقطاع الاتصالات، مشيرا إلى صدور قرار بتشكيل فريق العمل المكلف بإعداد الاستراتجية ، تشمل استعراض شامل عن الوضع الحالي للقطاع، ومرحلة جمع البيانات وتدقيقها من خلال ورش عمل وعقد لقاءات مع ممثلى الجهات الشريكة وتوقيع مذكرات تفاهم فى هذا المجال، بالإضافة إلى استعراض خطة العمل فى الفترة المقبلة والتى ستشمل تحديد الفرص الاستثمارية وإعداد دراسات الجدوى، والتعاون مع كبرى المؤسسات التعليمية والجامعات الدولية

كما أشار إلى أنه تم الاتفاق على برامج التدريب لشركة ميكروسوفت وإعداد البروتوكول بين شركة واحات السليكون والمحافظة في مجال تنمية قطاع الاتصالات، وتشغيل المراكز التكنولوجية ،حيث تم الانتهاء من تطوير 6 مراكز، بالإضافة إلى إنشاء مركزين جديدين بواقع مركز تكنولوجي مركزي بديوان عام المحافظة ، ومركز أخر بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، وذلك بتكلفة تخطت الـ 9 ملايين جنيه، بجانب مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي والذي يتم تنفيذ البنية التحتية له

وتطرق اللقاء لاستعراض الخصائص والمؤشرات الهامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، والتي تتمثل في ضخ حزمة كبيرة من الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتنفيذ مشروعات ضخمة لتطوير البنية التحتية من المنطقة التكنولوجية والجامعة التكنولوجية، والأعمال الجاري تنفيذها ضمن مشروع التحول الرقمي ومشروع تطوير المراكز التكنولوجية وغيرها من المقومات المادية والبشرية والمزايا النسبية التي تتمتع بها المحافظة من حيث الموقع الجغرافي وقربها من القاهرة وشبكة الطرق وتوافر الأيدي العاملة ، بجانب 8 مناطق صناعية.