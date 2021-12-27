طرق كشف اللحوم الفاسدة وأضرارها قبل التناول.. أخصائية تغذية توضح

450 كيلو من اللحوم والدجاج الفاسد تم ضبطها داخل أحد المطاعم الشهيرة في حي العجوزة بجوار نادي الترسانة، الأمر الذي أدى إلى إغلاق المطعم وتشميعه بالكامل، بالتنسيق بين اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة، ومديرية الطب البيطرى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور حملة ضبط اللحوم الفاسدة داخل المطعم الشهير في العجوزة، الذي يضم أكثر من فرع بمناطق أخرى، وسط تعليقات وصدمة بسبب تردد الكثير على المطعم لتناول الوجبات.

ولتوضيح أضرار اللحوم الفاسدة، قالت الدكتور إسراء طارق أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة وسوء التغذية، إنّ عدد ليس بالقليل من المطاعم يخفي آثار اللحوم الفاسدة بالتوابل والبهارات الحارة، وتقضي بذلك على رائعة العفونة، الأمر الذي يٌصعب على المتناولين تمييز أي فساد في اللحوم وطعمها.

أعراض يصاب بها متناولي اللحوم الفاسدة

وأضافت «طارق»، في حديثها لـ«الوطن»، أنّ تناول اللحوم الفاسدة يعمل على تراكم البكتريا المتواجدة بها داخل الجسم، والتي لا تٌقتل إلا عند درجة حرارة عالية جدا، وفي بعض الحالات منها العفونة لا تقضي درجة الحرارة عليها، الأمر الذي يتسبب في آثار جانبية منها تشنجات البطن والغثيان والانتفاخات والقيء والإسهال والتسمم في بعض الأحيان، خاصة وأن اللحوم بطيئة الهضم.

وأشارت إلى أن التسمم في تلك الحالات يحدث نتيجة توحد البكتريا المتواجدة في اللحوم منها «السالمونيلا» مع جرثومة الأمعاء، الأمر الذي قد يتطور إلى حدوث نزيف الأمعاء، فضلا عن فقدان الشهية وارتفاع درجة الحرارة والحمى الشديدة والصداع، موضحة أن ذلك يحدث نتيجة وجود أجسام مضادة غريبة سيطرت على المعدة، ولا تستطيع المناعة مواجهتها، بجانب حدوث ثٌقل في اللسان وقلة في عملية الإخراج عند متناولي اللحوم الفاسدة بكميات كبيرة وبشكل مستمر.

نصائح لكشف اللحوم الفاسدة

وقدمت أخصائية التغذية، عدد من النصائح الهامة لضمان سلامة اللحوم، أولها التأكد من صلاحيتها عند شرائها من مكان موثوق به، وألا يكون لها رائحة نفاذة، وملمسها جيد وتتميز بلون أحمر قاتم، ولا تميل لأي لون آخر، أو تكون تحتوي على حبيبات بيضاء، مشيرة إلى أهمية التخزين السليم عند درجة حرارة 2 تحت الصفر أو صفر، أو في أبرد مكان داخل الثلاجة، وعدم تبيلها قبل التخزين وتركها لأيام متبلة داخل الثلاجة، حتى لا تتغذى البكتريا على تلك التوابل.

ونصحت بعدم إعادة تبريد اللحوم مجددًا بعد استخرجها من الثلاجة،، مضيفة أنه من الضروري فصل قطاعة وسكين اللحوم عن الخضار والفاكهة، وتخصيص الأدوات لتجنب انتقال البكتريا.