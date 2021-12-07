مصادرة 185 كيلو لحوم ودواجن فاسدة في حملة بيطرية بالغربية «صور»

أعلنت مديرية هيئة الطب البيطري بالغربية اليوم، شن حملات كبرى بالتنسيق مع ضباط ومسؤولي مديرية التموين ومفتشي الأغذية بالوزارة الصحة للرقابة علي اللحوم والدواجن داخل الأسواق والمطاعم والمحلات التجارية والتي أسفرت عن ضبط 185 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الأدمي.

بيطري الغربية يضبط 185 كجم لحوم ودواجن فاسدة

صرح بذلك الدكتور حاتم كمال أنور، مدير هيئة الطب البيطري بالغربية، لافتا إلى أنه كلف بذلك مدير المديرية ولجنة من أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية وتنسيقا مع مباحث التموين بالغربية، وأسفر المرور عن تحرير 4 محاضر بإجمالي مضبوطات 185 كجم.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور طارق راشد رحمي معالي محافظ الغربية، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتواصل مديرية الطب البيطري أعمالها لإحكام الرقابة البيطرية على الأسواق وكافة المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

جهود الطب البيطري للتصدي للحوم الفاسدة بالمطاعم

كما أسفرت تلك الحملات عن ضبط 95 كجم شاورما دواجن بدون بيانات سحب عينه، و70 كجم دواجن لغشها وحقنها بالماء وذلك لزيادة وزنها ما يؤثر في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، و8.5 كجم حواوشي بدون بيانات سحب عينات، 3 كجم سجق و7 كجم لحوم، 1.5 كجم كبدة وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم التحفظ على المضبوطات وتحريزها واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين العرض على النيابة العامة المختصة وصدور قرارها.