ضبط لحوم فاسدة وتحرير 2887 مخالفة تموينية بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الطب البيطري بالمحافظة نفذت 8 حملات تفتيشية ورقابية على أماكن عرض وبيع اللحوم بالتنسيق مع مباحث التموين، وأطباء التفتيش على اللحوم بكافة المراكز، بهدف التأكد من جودة اللحوم المعروضة والمتداولة بالأسواق حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

متابعة أسواق بيع اللحوم والحد من الذبح خارج المجازر

وشدد المحافظ على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة ومتابعة أسواق عرض وبيع اللحوم والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر الحكومية

ضبط 90 كيلو لحوم فاسدة خلال حملات بـ6 مراكز

وأوضح الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، أنه خلال الحملات التفتيشية التي نظمتها المديرية تم تحرير 31 محضرا مخالفا بـ6 مراكز، هي (المنيا - ملوی - مطای – بنی مزار- العدوة - سمالوط)، منها 6 مخالفات بإجمالي وزن 90.200 كيلو جرام لحوم بلدية غير صالح للاستهلاك الآدمي ، و25 مخالفة بإجمالي وزن 76.950 كيلو جرام لحوم بلدية ودواجن تم ذبحها خارج المجازر الحكومية، مشددا على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكانت مديرية التموين بالمنيا أعلنت عن ضبط 2887 مخالفة متنوعة، منها 648 إنتاج خبز ناقص الوزن و233 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و56 مخالفة توقف دون عذر و18 تصرف وتجميع و20 عدم وجود میزان حساس و41 عدم وجود سجلات، وذلك خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة وتضم إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين، والتي نظمتها المديرية بالتعاون مع مديريتي الطب البيطري والصحة.