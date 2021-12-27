نائب رئيس جامعة أسيوط يلتقي أعضاء هيئة تدريس وطلاب كلية التربية

التقى الدكتور شحاتة غريب شلقامي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، بوكلاء وأعضاء هيئة تدريس وطلاب كلية التربية بالجامعة، وذلك خلال أول زيارة له للكلية عقب صدور قرار من الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بتكليفه بالإشراف على كلية التربية لحين تعيين عميد لها.

واستقبل الدكتور شحاتة غريب كل من الدكتور حسن محمد حويل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد حسين عبدالمعطي وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد جابر قاسم وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وعدد من رؤساء الأقسام والأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، واتحاد طلاب الجامعة.

تذليل العقبات التي تواجه المسيرة التعليمية

ووجه الدكتور شحاتة غريب خالص شكره لإدارة الكلية وأساتذتها، متمنياً لهم دوام التفوق والرقى والمضي قدماً فى تحقيق النهضة التعليمية المنشودة ، مؤكداً على سعيه خلال الفترة المقبلة لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه المسيرة التعليمية في الكلية والعمل على حلها .

وكان الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، أصدر عددا من القرارات الجديدة والتي تضمنت تكليف الدكتور شحاتة غريب شلقامي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بالإشراف على كلية التربية، والدكتورة مها غانم، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإشراف على كلية الخدمة الاجتماعية، وذلك لحين تعيين عميدين لهما.

كما شملت القرارات قيام كل من الدكتورة مديحة درويش، الأستاذ بقسم سلوكيات ورعاية الحيوان والدواجن بكلية الطب البيطري، بالإشراف على الكلية.